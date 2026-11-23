Psikolog Açıkladı: Gerçekten Klas İnsanların Farkında Olmadan Yaptığı 5 Şey
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Klas olmak paradan ya da çevreden çok, insanlara nasıl davrandığınızla ilgili.
ABD'de yüksek performanslı profesyonellerle çalışan klinik psikolog ve Helm Psychology'nin kurucusu Dr. Annia Raja'ya göre 'klas' kelimesi çoğu zaman zenginlik ve statüyle ilişkilendiriliyor. Raja ise klası duygusal olgunluk, özen, merhamet ve onay arayışına ihtiyaç duymayan bir özgüven olarak tanımlıyor; bu da herkesin klas olabileceği anlamına geliyor. Raja, Parade'e verdiği röportajda klas insanların çoğu zaman farkında olmadan yaptığı 5 şeyi anlattı.
Karşılarındakinin statüsüne bakmadan saygı gösterirler
İlgi odağını başkalarıyla paylaşırlar
Başkalarını mahcup olmaktan korurlar
İsteklerini kibarca dile getirirler
Hatalarını kabul edip özür dilerler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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