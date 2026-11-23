Klas olmak paradan ya da çevreden çok, insanlara nasıl davrandığınızla ilgili.

ABD'de yüksek performanslı profesyonellerle çalışan klinik psikolog ve Helm Psychology'nin kurucusu Dr. Annia Raja'ya göre 'klas' kelimesi çoğu zaman zenginlik ve statüyle ilişkilendiriliyor. Raja ise klası duygusal olgunluk, özen, merhamet ve onay arayışına ihtiyaç duymayan bir özgüven olarak tanımlıyor; bu da herkesin klas olabileceği anlamına geliyor. Raja, Parade'e verdiği röportajda klas insanların çoğu zaman farkında olmadan yaptığı 5 şeyi anlattı.

Kaynak