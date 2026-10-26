Psikologlara Göre Farkında Olmadan Yaptığımız O Hareket Karşı Tarafı Anında Soğutuyor
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'Bu ay üçüncü kez yurt dışına gitmek zorunda kaldım, yoruldum artık' ya da 'Terfi aldım ama hiç boş vaktim kalmayacak' gibi cümleler size de tanıdık geliyor olabilir. Övüncü bir şikayetin ya da tevazunun arkasına saklamak, çoğumuzun farkında olmadan yaptığı bir alışkanlık. Psikologlara ve araştırmalara göre ise bu yöntem amacına ulaşmıyor, üstelik karşımızdakini bizden uzaklaştırıyor.
Kaynak: VICE
Bu övünme türü çoğu zaman bir şikayetin arkasına saklanıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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