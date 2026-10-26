Psikologlara Göre Farkında Olmadan Yaptığımız O Hareket Karşı Tarafı Anında Soğutuyor

Bu davranışın İngilizcede kendine ait bir adı bile var: 'Humblebrag'. Kavramı ilk kullanan Amerikalı komedi yazarı Harris Wittels, onu insanın başarılarını, normalde eşlik etmesi gereken mahcubiyeti hiç yaşamadan duyurmasını sağlayan özel bir övünme biçimi olarak tarif ediyor. Türkçede en yakın karşılığı 'sahte tevazu' ya da 'alçakgönüllü övünme'.

Bu cümlelerin merkezinde çoğu zaman göstermelik bir kendini küçümseme bulunuyor. 'Kilo verdim, şimdi bütün kıyafetlerimi yenilemem gerekiyor, ne dert' diyen biri hem sıradan ve sevimli görünmeye hem de elde ettiğini duyurmaya çalışıyor. Sosyal medya paylaşımlarından iş yemeklerine kadar bu kalıp neredeyse her gün karşımıza çıkıyor.