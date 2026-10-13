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Psikologlara Göre Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler

Psikologlara Göre Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler

psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:23
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İş yerinde, arkadaş ortamında ya da yeni tanıştığımız biriyle sohbet ederken karşımızdakinin bizi gerçekten sevip sevmediğini çoğumuz merak ederiz. Sağlık psikoloğu Dr. Abbie Jordan, bir okurun 'Birinin benden hoşlanmadığını nasıl anlarım?' sorusuna beş beden dili ipucuyla yanıt verdi. Göz temasından duruşa, gülümsemeden aradaki mesafeye kadar küçük davranışlar bu konuda fikir verebiliyor. Ancak uzmana göre tek bir işaret hiçbir şeyi kanıtlamıyor. Kaynak: BBC Science Focus

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Gözlerinizin içine bakmaktan kaçınmak ilk işaret olabilir

Gözlerinizin içine bakmaktan kaçınmak ilk işaret olabilir

Jordan'a göre bakış, ilginin en açık göstergelerinden biri. İnsanlar ilgi çekici ve çekici buldukları kişilerle daha fazla göz teması kurma eğiliminde. Sohbet boyunca sürekli başka yöne bakan, odayı tarayan ya da bakışlarınız buluştuğunda gözünü hemen kaçıran biri varsa aranızda psikolojik bir mesafe olabilir.

Üstelik bu işaret çoğu zaman sözle çelişiyor. Karşınızdaki gayet kibar cümleler kurarken gözlerini sizden kaçırıyorsa, Jordan'ın dikkat çektiği ilk ipucu tam da bu.

Yüzdeki küçük bir yan gülüş küçümsemeyi ele verebilir

Yüzdeki küçük bir yan gülüş küçümsemeyi ele verebilir

Gözlerden sonra sıra yüze geliyor. Uzmana göre küçümseme çoğunlukla dudağın bir tarafının hafifçe kalkması ya da alaycı bir gülümseme olarak ortaya çıkıyor. Bu ifade karşıdakini önemsememe ve kendini üstün görme duygusunu yansıtıyor.

Tiksinti ise benzer biçimde sosyal mesafe isteğinin işareti olabiliyor. Jordan, bu ifadelerin saniyenin küçük bir kesrinde gelip geçebileceğini, o yüzden sohbet sırasında yüze dikkat etmenin işe yarayabileceğini belirtiyor.

Sizin yanınızda daha az gülümseyen biri sıcaklığını geri çekmiş olabilir

Sizin yanınızda daha az gülümseyen biri sıcaklığını geri çekmiş olabilir

Yüzdeki ifadelerin bir diğer yönü ise gülümseme. Gülümseme sıcaklığın ve yaklaşılabilirliğin sinyali sayılıyor. Araştırmalar da gülen yüzlerin daha ulaşılabilir ve güvenilir algılandığını gösteriyor.

Bu yüzden karşınızdaki başkalarının yanında rahatça gülüp sizin yanınızda ciddileşiyorsa, Jordan'a göre sıcaklığını geri çekmiş olabilir. Burada önemli olan fark: Kişi herkese karşı mı mesafeli, yoksa yalnızca size mi?

Konuşurken bedenini başka yöne çeviren kişi uzaklaşıyor olabilir

Konuşurken bedenini başka yöne çeviren kişi uzaklaşıyor olabilir

Yüz kadar beden duruşu da konuşuyor. İnsanlar genellikle ilgi duydukları, iletişim kurmak istedikleri kişiye bedenlerini çeviriyor. Omuzlar ya da gövde başka yöne dönükse, kişi sizinle konuşuyor olsa bile geri çekiliyor veya dikkati başka bir yerde olabilir.

Ayak uçlarının kapıya ya da başka birine bakması da bu duruşun tipik örneklerinden. Yine de tek başına kesin bir sonuç çıkarmak doğru olmaz.

Aranızdaki mesafeyi hep koruyanlar yakınlık kurmak istemiyor olabilir

Aranızdaki mesafeyi hep koruyanlar yakınlık kurmak istemiyor olabilir

Listenin son işareti, insanlar arasındaki fiziksel boşluk. Kişilerarası mesafeyi inceleyen proksemik alanına göre yakın duruş rahatlığın, uzak duruş ise daha düşük yakınlığın göstergesi.

Karşınızdaki sizinle aynı masada hep birkaç sandalye ötede oturuyor, konuşurken bir adım geride duruyor ya da yanınıza yaklaşmaktan özellikle kaçınıyorsa, Jordan'a göre bu sosyal mesafenin işareti olabilir.

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Tek bir işarete bakıp karar vermeyin: Yorgunluk da utangaçlık da aynı davranışa yol açabilir

Tek bir işarete bakıp karar vermeyin: Yorgunluk da utangaçlık da aynı davranışa yol açabilir

Tüm bu işaretler akılda tutulmalı, ama uzman bir uyarıyı özellikle vurguluyor: Hiçbiri tek başına birinin sizden hoşlanmadığını kanıtlamıyor. Yorgunluk, utangaçlık, kaygı, dikkat dağınıklığı ve nörolojik çeşitlilik de aynı davranışlara yol açabiliyor. Göz teması ve kişisel alan gibi alışkanlıklar kültürden kültüre de değişiyor.

Jordan'ın önerisi, tek bir anı değil farklı ortamlarda tekrar eden örüntüleri izlemek. Bir kişi sizinle her durumda aynı mesafeyi koruyorsa, o zaman durum üzerinde düşünmeye değer.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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