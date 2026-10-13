Psikologlara Göre Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler
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İş yerinde, arkadaş ortamında ya da yeni tanıştığımız biriyle sohbet ederken karşımızdakinin bizi gerçekten sevip sevmediğini çoğumuz merak ederiz. Sağlık psikoloğu Dr. Abbie Jordan, bir okurun 'Birinin benden hoşlanmadığını nasıl anlarım?' sorusuna beş beden dili ipucuyla yanıt verdi. Göz temasından duruşa, gülümsemeden aradaki mesafeye kadar küçük davranışlar bu konuda fikir verebiliyor. Ancak uzmana göre tek bir işaret hiçbir şeyi kanıtlamıyor. Kaynak: BBC Science Focus
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Gözlerinizin içine bakmaktan kaçınmak ilk işaret olabilir
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Yüzdeki küçük bir yan gülüş küçümsemeyi ele verebilir
Sizin yanınızda daha az gülümseyen biri sıcaklığını geri çekmiş olabilir
Konuşurken bedenini başka yöne çeviren kişi uzaklaşıyor olabilir
Aranızdaki mesafeyi hep koruyanlar yakınlık kurmak istemiyor olabilir
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Tek bir işarete bakıp karar vermeyin: Yorgunluk da utangaçlık da aynı davranışa yol açabilir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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