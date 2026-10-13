Psikologlara Göre Birinin Sizden Hoşlanmadığını Gösteren İşaretler

Jordan'a göre bakış, ilginin en açık göstergelerinden biri. İnsanlar ilgi çekici ve çekici buldukları kişilerle daha fazla göz teması kurma eğiliminde. Sohbet boyunca sürekli başka yöne bakan, odayı tarayan ya da bakışlarınız buluştuğunda gözünü hemen kaçıran biri varsa aranızda psikolojik bir mesafe olabilir.

Üstelik bu işaret çoğu zaman sözle çelişiyor. Karşınızdaki gayet kibar cümleler kurarken gözlerini sizden kaçırıyorsa, Jordan'ın dikkat çektiği ilk ipucu tam da bu.