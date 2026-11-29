Kasım İndirimlerinin Son Haftasında Sepetleri Dolduran Ürünler
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Kasım indirimlerinin son haftasına girerken alışveriş sepetlerinin favorisi olan yıldız ürünleri sizin için bir araya getirdik! Ev elektroniğinden kahve makinelerine, kol saatinden spor ayakkabıya ve kişisel bakım cihazlarına kadar avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan fırsatlar burada:
Bu içerik 29.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 torbasız elektrikli süpürge 18.199,00 TL yerine %4 indirimle 17.414,00 TL!
De'Longhi Magnifica Plus tam otomatik kahve makinesi 31.263,99 TL yerine %4 indirimle 29.999,00 TL!
Tommy Hilfiger TH1782564 kadın kol saati 6.441,60 TL yerine %29 indirimle 4.584,58 TL!
Hawk Gaming Chair Fab V4 siyah kumaş oyuncu koltuğu 8.999,00 TL yerine %7 indirimle 8.399,00 TL!
Vans Old Skool Classic Suede/Canvas spor ayakkabı son 90 günün en düşük fiyatıyla 2.722,01 TL!
Philips 14'ü 1 Arada erkek bakım seti (MG7930/15) 4.399,00 TL!
Tapo TP-Link C211 2K 3MP ev güvenliği Wi-Fi kamerası son 365 günün en düşük fiyatıyla 999,00 TL!
Philips 7000 Serisi buharlı düzleştirici 4.054,00 TL yerine %5 indirimle 3.849,00 TL!
Kärcher KST 2 + Cloth Set 3.2 Bar buharlı temizlik makinesi 5.000,00 TL yerine %2 indirimle 4.899,00 TL!
Sennheiser IE 200 kablolu kulak içi kulaklık son 90 günün en düşük fiyatıyla 9.099,00 TL!
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