28 Kasım - 4 Aralık 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
28 Kasım - 4 Aralık 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Kasım 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Çaykur Rize Turist Çayı 1 KG 359 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 399 TL
Dr. Oetker Dondurulmuş Pizza 4'lü 676 g 297,50 TL
Freedo Vini Gold Kaymaklı Yarım Yağlı Dondurma 1000 ml 125 TL
Algida Carte d'Or Profiterol 800 ml 295 TL (1 Alana 1 Bedava)
Nivea Deodorant 150 ml 129 TL
Durex Maraton Prezervatif 10'lu 201 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın