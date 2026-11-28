İndirim Günleri Başlıyor! 28 Kasım - 4 Aralık Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK'ta aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 28 Kasım - 4 Aralık 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
A101 28 Kasım - 4 Aralık 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu Onedio'da!
Çaykur Rize Turist Çayı 1 kg 359 TL (eski fiyat 429 TL)
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kg 399 TL (eski fiyat 449 TL)
Dr. Oetker Ürünlerinde %20'ye Varan İndirim
Nivea Ürünlerinde %56'ya Varan İndirim
Durex ve Okey Ürünlerinde %30 İndirim
Freedo Vini Gold Kaymaklı Yarım Yağlı Dondurma 1000 ml 125 TL (eski fiyat 165 TL)
Algida Dondurmalarda 1 Alana 1 Bedava
A101 3 Aralık 2026 Aldın Aldın Kataloğu Onedio'da!
Onvo 65VQ90F3UA 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV 29.999 TL
SEG NF40220S0D Buzdolabı 26.999 TL
Volta GPX Demon GR250R Motosiklet 179.990 TL
Piranha 1317 4 Kameralı Yol Kayıt Cihazı 1.899 TL
Kiwi KHT-8491 Elektrikli Şömine 3.499 TL
Yılbaşı Ağacı (~150 cm) 1.199 TL
Hascevher Çelik Çaydanlık 1.199 TL
Bella Maison Jessica 18 Parça Porselen Yemek Takımı 2.299 TL
Bella Maison Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL
Barbie Bebek Eğlenceli Saçlar 899 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g 279 TL (eski fiyat 449 TL)
Mahmood Spesiyal Dibek Kahvesi 400 g 279 TL
BİM 29 Kasım 2026 Pazar Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 55DQ40000 21.900 TL
Dostoys Teknik Blok Süper Arabalar 799 TL
BİM 1 Aralık 2026 Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Milka Sütlü ve Karamelli Pralin Dolgulu Çikolata 114 g 159 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL
Efsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TL
BİM 4 Aralık 2026 Cuma Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Yumak Favori Tweed 3'lü 159 TL
Çift Kişilik Battaniye (~200x220 cm) 749 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.990 TL
ŞOK 28 Kasım - 1 Aralık 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Gokidy Uzaktan Kumandalı Pick-Up 999 TL
Kadın Kaşkorse Pijama Takımı Kalp Aplikeli 799 TL
Altus AL CM 101254 D 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi 25.999 TL
Altus AL CM 121460 D 1400 Devir 12 kg Çamaşır Makinesi 27.999 TL
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