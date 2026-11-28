Kış Lastiklerini Kontrol Etmeden Yola Çıkmayın: Sürücülere Pahalıya Patlıyor
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Hava sıcaklığındaki her 10 derecelik düşüş, lastik basıncını yaklaşık 0,1 bar azaltıyor.
Düşük Basınç Yakıt Tüketimini Nasıl Artırıyor?
Kış lastiğinde basınç, üreticinin önerdiği değerin 0,2 bar üzerine ayarlanabiliyor.
Lastik basıncını en az iki haftada bir kontrol etmek gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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