Araba Lastiğindeki Sarı ve Kırmızı Noktalar Rastgele Değil: Lastikçiler Takarken Bunlara Bakıyor

Hiçbir lastik kusursuz bir daire değil. Fabrikada kauçuk katmanları, çelik kuşaklar ve sırt deseni üst üste bindirilirken lastiğin bazı bölgeleri birkaç gram daha hafif ya da biraz daha sert çıkabiliyor. Bu farklar gözle görülmeyecek kadar küçük ama saatte 90 kilometreyle dönen bir tekerlekte kendini belli edebiliyor.

Üreticiler bu yüzden lastikleri üretimden sonra ölçüyor ve sonucu yanağa küçük bir boya noktasıyla not ediyor. Sarı ve kırmızı noktalar, montajı yapan ustaya lastiği janta nasıl yerleştirmesi gerektiğini anlatan kısa birer not gibi çalışıyor.