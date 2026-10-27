article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Araba Lastiğindeki Sarı ve Kırmızı Noktalar Rastgele Değil: Lastikçiler Takarken Bunlara Bakıyor

Araba Lastiğindeki Sarı ve Kırmızı Noktalar Rastgele Değil: Lastikçiler Takarken Bunlara Bakıyor

otomobil
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni lastik taktıranların çoğu, yanakta duran küçük sarı ve kırmızı boya noktalarını fark eder ama üzerinde pek durmaz. Kimi bunu üretim hatası, kimi de kalite kontrol damgası sanır. Oysa bu iki renk, lastiğin janta hangi konumda oturtulacağını gösteren birer yol işareti. Doğru eşleştirildiklerinde yolda hissedilen titreşim azalıyor, balans için gereken ağırlık da düşüyor.

Kaynak: Yokohama

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Noktalar fabrikada ölçülen küçük farkları işaretliyor

Noktalar fabrikada ölçülen küçük farkları işaretliyor

Hiçbir lastik kusursuz bir daire değil. Fabrikada kauçuk katmanları, çelik kuşaklar ve sırt deseni üst üste bindirilirken lastiğin bazı bölgeleri birkaç gram daha hafif ya da biraz daha sert çıkabiliyor. Bu farklar gözle görülmeyecek kadar küçük ama saatte 90 kilometreyle dönen bir tekerlekte kendini belli edebiliyor.

Üreticiler bu yüzden lastikleri üretimden sonra ölçüyor ve sonucu yanağa küçük bir boya noktasıyla not ediyor. Sarı ve kırmızı noktalar, montajı yapan ustaya lastiği janta nasıl yerleştirmesi gerektiğini anlatan kısa birer not gibi çalışıyor.

Sarı nokta lastiğin en hafif yerini gösteriyor

Sarı nokta lastiğin en hafif yerini gösteriyor

İlk renkten başlayalım. Sarı nokta, lastiğin çevresindeki en hafif bölgeyi gösteriyor. Jant tarafında ise durum tam tersi: Lastiğe hava basmaya yarayan supap, metal gövdesiyle jantın en ağır noktası kabul ediliyor.

Usta lastiği takarken sarı noktayı supabın hizasına getiriyor. Böylece lastiğin hafif kısmı jantın ağır kısmını dengeliyor ve tekerleğe yapıştırılan balans kurşunu da azalıyor.

Kırmızı nokta lastiğin en sert noktasını işaret ediyor

Kırmızı nokta lastiğin en sert noktasını işaret ediyor

Kırmızı nokta ise ağırlıkla değil, lastiğin yuvarlaklığıyla ilgili daha teknik bir ayarı gösteriyor. Lastik yük altında dönerken yola uyguladığı kuvvet her noktada eşit olmuyor. Kırmızı boya, bu kuvvetin en çok değiştiği yeri, yani lastiğin en sert ya da en yüksek kaldığı bölgeyi işaretliyor.

Bazı jantlarda da en alçak noktayı belirten beyaz bir nokta ya da küçük bir çentik bulunuyor. Usta kırmızı noktayı bu işarete denk getirdiğinde lastiğin yüksek yeri jantın alçak yerine oturuyor ve iki parçanın küçük kusurları birbirini telafi ediyor.

İki renk birden varsa öncelik kırmızı noktada

İki renk birden varsa öncelik kırmızı noktada

Peki lastikte iki renk birden varsa hangisi esas alınıyor? Otomotiv servis yayını Vehicle Service Pros'un aktardığına göre öncelik kırmızı noktada. Jantta referans işareti yoksa bu eşleştirme yapılamıyor; o zaman sarı nokta supapla buluşturuluyor. Son adımda tekerlek balans makinesine alınıyor ve kalan küçük farklar kurşun ağırlıklarla gideriliyor.

Bu ayrıntı atlandığında, balans yapılmış olsa bile belirli hızlarda direksiyonda titreme hissedilebiliyor. Bu yüzden yeni lastik taktırırken ustaya montajı noktalara göre yapıp yapmadığını sormak, yolculuğu daha sarsıntısız hale getirebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın