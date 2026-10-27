Araba Lastiğindeki Sarı ve Kırmızı Noktalar Rastgele Değil: Lastikçiler Takarken Bunlara Bakıyor
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Yeni lastik taktıranların çoğu, yanakta duran küçük sarı ve kırmızı boya noktalarını fark eder ama üzerinde pek durmaz. Kimi bunu üretim hatası, kimi de kalite kontrol damgası sanır. Oysa bu iki renk, lastiğin janta hangi konumda oturtulacağını gösteren birer yol işareti. Doğru eşleştirildiklerinde yolda hissedilen titreşim azalıyor, balans için gereken ağırlık da düşüyor.
Kaynak: Yokohama
Noktalar fabrikada ölçülen küçük farkları işaretliyor
Sarı nokta lastiğin en hafif yerini gösteriyor
Kırmızı nokta lastiğin en sert noktasını işaret ediyor
İki renk birden varsa öncelik kırmızı noktada
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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