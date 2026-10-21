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Yeni Lastiklerin Üzerindeki Renkli Şeritler Bakın Ne Anlama Geliyor: Sürücülerin Bilmediği Bir Amacı Var

Yeni Lastiklerin Üzerindeki Renkli Şeritler Bakın Ne Anlama Geliyor: Sürücülerin Bilmediği Bir Amacı Var

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 18:32
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Yeni otomobil lastiklerinin sırtı boyunca uzanan renkli şeritler ilk bakışta süs gibi görünüyor. Oysa bu şeritlerin üretimden depoya kadar önemli bir görevi var.

Gelin birlikte bakalım.

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Şeritler, lastiğin hangi lastik olduğunu bir bakışta söylüyor.

Şeritler, lastiğin hangi lastik olduğunu bir bakışta söylüyor.

Renkli çizgiler, lastikleri taşıyan makinelere ve çalışanlara hangi lastikle uğraştıklarını gösteriyor. Bu özellikle lastikler büyük partiler hâlinde üst üste dizildiğinde işe yarıyor, çünkü bir depo çalışanının her birini tek tek indirip incelemesi mümkün olmuyor.

Üretim hattından nakliyeye kadar her aşamada kullanılıyor.

Üretim hattından nakliyeye kadar her aşamada kullanılıyor.

Şeritler üretim hattında bilgi veriyor, ardından depoda ve nakliye sırasında lastiklerin hızlı tanınmasını sağlıyor. Bir üretici aynı model adıyla farklı pazarlara farklı karışımlı lastikler üretebiliyor. Renkli işaretler sayesinde bölgeden bölgeye farklı kurallara tabi olabilen bu lastikler birbirine karışmıyor.

Renklerin herkes için geçerli ortak bir anlamı da yok. Bir markadaki mavi çizgi, başka bir markada aynı anlama gelmeyebiliyor.

Şeritlerin lastiğin performansıyla bir ilgisi yok.

Şeritlerin lastiğin performansıyla bir ilgisi yok.

Renkler, lastik seçerken sürücüye bir şey söylemiyor. Bunun yerine lastiğin ölçüsüne, modeline, yük endeksine ve hız endeksine bakmak gerekiyor.

Lastiğin üzerindeki tarih kodu ise üretim zamanını gösteriyor. Örneğin 2125 kodu, lastiğin 2025'in 21. haftasında üretildiği anlamına geliyor.

Sırttaki şeritler lastiğin yeni olduğunu gösteriyor.

Sırttaki şeritler lastiğin yeni olduğunu gösteriyor.

Şeritler, lastik yol yaptıkça çok çabuk aşınıyor. Bu yüzden sırt yüzeyinde şerit görünüyorsa lastik yepyeni demek.

Ancak bu yalnızca sırt yüzeyi için geçerli. Şeritler çoğu zaman diş oluklarının içinde de uzanıyor ve oradan silinmiyor. Yani yalnızca oluklarda şerit görmek, lastiğin hiç kullanılmadığını göstermiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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