Yeni Lastiklerin Üzerindeki Renkli Şeritler Bakın Ne Anlama Geliyor: Sürücülerin Bilmediği Bir Amacı Var
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Şeritler, lastiğin hangi lastik olduğunu bir bakışta söylüyor.
Üretim hattından nakliyeye kadar her aşamada kullanılıyor.
Şeritlerin lastiğin performansıyla bir ilgisi yok.
Sırttaki şeritler lastiğin yeni olduğunu gösteriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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