Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Lastiklerin Ömrünü 1 Lirayla Anlayabilirsiniz
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Lastikler aracın yola değen tek parçası, ama çoğu sürücü onlara ancak bir sorun çıktığında bakıyor. Oysa aşınmış bir lastik, özellikle yağmurlu havada fren mesafesini uzatıyor ve suda kızaklama riskini artırıyor. Diş derinliğine göz atmak için ise özel bir alete gerek olmayabilir; cebinizdeki bozuk para bu işte size yardımcı olabilir.
İşte detaylar...
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Ölçüm aleti yoksa bozuk para da iş görüyor.
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Yasal sınır 1,6 milimetre.
Islak zeminde risk 3 milimetreden sonra belirgin şekilde artıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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