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Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Lastiklerin Ömrünü 1 Lirayla Anlayabilirsiniz

Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Lastiklerin Ömrünü 1 Lirayla Anlayabilirsiniz

otomobil
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 12:47
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Lastikler aracın yola değen tek parçası, ama çoğu sürücü onlara ancak bir sorun çıktığında bakıyor. Oysa aşınmış bir lastik, özellikle yağmurlu havada fren mesafesini uzatıyor ve suda kızaklama riskini artırıyor. Diş derinliğine göz atmak için ise özel bir alete gerek olmayabilir; cebinizdeki bozuk para bu işte size yardımcı olabilir.

İşte detaylar...

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Ölçüm aleti yoksa bozuk para da iş görüyor.

Ölçüm aleti yoksa bozuk para da iş görüyor.

En doğru sonuç, kalibreli bir diş derinliği ölçeriyle alınıyor. Alet sırt deseninin en derin noktasına dik olarak yerleştiriliyor, her lastikte üç farklı noktadan ölçüm yapılıyor ve en düşük değer esas alınıyor.

Elinizde böyle bir alet yoksa 50 kuruş ya da 1 TL kullanabilirsiniz. Parayı lastiğin dişleri arasına yerleştirdiğinizde parlak dış halka tamamen görünüyorsa, lastiği değiştirme zamanı gelmiş demektir.

Yasal sınır 1,6 milimetre.

Yasal sınır 1,6 milimetre.

Araç muayenesinde diş derinliği 1,6 milimetrenin altına inmiş ya da kanallardaki aşınma göstergeleri tamamen açığa çıkmış lastikler 'ağır kusur' sayılıyor. Bu durumda araç muayeneden geçemiyor.

Kış aylarında ağır vasıtalar için kural daha sıkı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda 15 Kasım-15 Nisan arasında kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden az olamıyor. Otomobil, kamyonet ve minibüslerde bu sınır yine 1,6 milimetre.

Islak zeminde risk 3 milimetreden sonra belirgin şekilde artıyor.

Islak zeminde risk 3 milimetreden sonra belirgin şekilde artıyor.

Yeni bir lastik, saatte 80 kilometre hızda saniyede 30 litreye kadar suyu tahliye edebiliyor. Diş derinliği 3 milimetreye indiğinde lastik hâlâ suyu iyi tahliye edebilse de bu noktadan sonra suda kızaklama riski önemli ölçüde artıyor.

Diş derinliği azaldıkça fren mesafesi de uzuyor. Bir lastik üreticisinin test pistinde yapılan denemede 1,6 milimetrelik lastiklerle durma mesafesi, 8 milimetrelik yeni lastiklere göre 6,8 metre uzadı. 3 milimetrelik lastiklerde bu fark 2,2 metrede kaldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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