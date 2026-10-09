Sürücülerin Çoğu Bilmiyor: Lastiklerin Ömrünü 1 Lirayla Anlayabilirsiniz

En doğru sonuç, kalibreli bir diş derinliği ölçeriyle alınıyor. Alet sırt deseninin en derin noktasına dik olarak yerleştiriliyor, her lastikte üç farklı noktadan ölçüm yapılıyor ve en düşük değer esas alınıyor.

Elinizde böyle bir alet yoksa 50 kuruş ya da 1 TL kullanabilirsiniz. Parayı lastiğin dişleri arasına yerleştirdiğinizde parlak dış halka tamamen görünüyorsa, lastiği değiştirme zamanı gelmiş demektir.