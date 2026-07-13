Çivi Batsa da Durmuyor: Japonların 18 Yıldır Geliştirdiği Havasız Lastikler Yola Çıktı!
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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/a...
Bridgestone, 18 yıllık geliştirme sürecinin ardından hava basıncına ihtiyaç duymayan ve patlama riskini tamamen ortadan kaldıran 'AirFree' lastik teknolojisini Japonya'da resmi olarak hizmete sundu. Laboratuvar aşamasını geride bırakan teknoloji, ilk etapta 20 km/s hızı aşmayan otonom araçlarda kullanılarak gerçek yol koşullarında test edilmeye başlandı.
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İlk ticari uygulama dağlık bir bölgede yaşayan yaşlı nüfusun kesintisiz ulaşımı için başlatıldı
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Sıkıştırılmış hava yerine kullanılan termoplastik reçine sütunlar aracın ağırlığını dengeliyor
Düşük hız sınırlaması yeni nesil malzemenin yıpranma oranını ve sürüş konforunu izlemeyi kolaylaştırıyor
Teknolojinin binek otomobillerde ve yüksek hız gerektiren otonom hatlarda kullanımı için çalışmalar sürüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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