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Çivi Batsa da Durmuyor: Japonların 18 Yıldır Geliştirdiği Havasız Lastikler Yola Çıktı!

Çivi Batsa da Durmuyor: Japonların 18 Yıldır Geliştirdiği Havasız Lastikler Yola Çıktı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 14:25
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Bridgestone, 18 yıllık geliştirme sürecinin ardından hava basıncına ihtiyaç duymayan ve patlama riskini tamamen ortadan kaldıran 'AirFree' lastik teknolojisini Japonya'da resmi olarak hizmete sundu. Laboratuvar aşamasını geride bırakan teknoloji, ilk etapta 20 km/s hızı aşmayan otonom araçlarda kullanılarak gerçek yol koşullarında test edilmeye başlandı.

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Kaynak

Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/a...
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İlk ticari uygulama dağlık bir bölgede yaşayan yaşlı nüfusun kesintisiz ulaşımı için başlatıldı

İlk ticari uygulama dağlık bir bölgede yaşayan yaşlı nüfusun kesintisiz ulaşımı için başlatıldı

AirFree lastiklerinin ilk düzenli operasyonu Shiga eyaletine bağlı Higashiomi şehrinde hayata geçirildi. Sürücü eksikliği nedeniyle toplu taşıma sıkıntısı yaşanan ve nüfusunun %60'ından fazlasını yaşlıların oluşturduğu Okueigenji bölgesinde, 'Okueigenji Keiryu Car' adlı otonom elektrikli araç seferlerine başladı. Lastik patlamasından kaynaklanan duraksamaları önlemeyi amaçlayan bu uygulama, bölge halkının idari ve ticari merkezlere erişimini güvence altına alırken filo bakım maliyetlerini de minimuma indirmeyi hedefliyor.

Sıkıştırılmış hava yerine kullanılan termoplastik reçine sütunlar aracın ağırlığını dengeliyor

Sıkıştırılmış hava yerine kullanılan termoplastik reçine sütunlar aracın ağırlığını dengeliyor

Geleneksel lastiklerin aksine AirFree, taşıma işlevini hava yerine jant ile kauçuk dış yüzey arasına yerleştirilen esnek termoplastik reçine parmaklıklar vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Yoldan gelen darbeleri esneyerek emen bu yapı, çivi veya cam kesikleri karşısında basınç kaybetmediği için yolculuğun kesintisiz sürmesini sağlıyor. 'Empowering Blue' olarak adlandırılan mavi renk tonu ise aracın gün batımında ve loş ışıkta fark edilebilirliğini artırarak sürüş güvenliğine katkı sunuyor.

Düşük hız sınırlaması yeni nesil malzemenin yıpranma oranını ve sürüş konforunu izlemeyi kolaylaştırıyor

Düşük hız sınırlaması yeni nesil malzemenin yıpranma oranını ve sürüş konforunu izlemeyi kolaylaştırıyor

Toplam 4.8 kilometrelik kamu yolunda hizmet veren araç, Japonya'daki 'yeşil ve yavaş mobilite' düzenlemeleri kapsamında işletiliyor. Sürüş hızının 20 km/s altında tutulması; reçine sütunlarda oluşabilecek ısınma, titreşim ve ani deformasyon risklerini sınırlandırıyor. Üretici firma, bu sayede lastiğin aşınma, konfor ve maliyet verilerini öngörülebilir bir rota üzerinde, kontrol altında takip etme fırsatı buluyor.

Teknolojinin binek otomobillerde ve yüksek hız gerektiren otonom hatlarda kullanımı için çalışmalar sürüyor

Teknolojinin binek otomobillerde ve yüksek hız gerektiren otonom hatlarda kullanımı için çalışmalar sürüyor

Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ve aşınan kauçuk sırtı yenilenebilen AirFree, çevre dostu yapısıyla öne çıksa da bireysel araç pazarı için henüz hazır bir yapı sunmuyor. Yüksek hız, ani frenleme, sert virajlar ve değişken hava sıcaklıkları, havasız lastiklerin dayanıklılığı önündeki en büyük teknik engeller arasında yer alıyor. Şirket, kitlesel üretime geçmeden önce bu yerel projeden elde edilecek veriler doğrultusunda teknolojiyi geliştirmeyi planlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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