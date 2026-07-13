Çivi Batsa da Durmuyor: Japonların 18 Yıldır Geliştirdiği Havasız Lastikler Yola Çıktı!

Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen ve aşınan kauçuk sırtı yenilenebilen AirFree, çevre dostu yapısıyla öne çıksa da bireysel araç pazarı için henüz hazır bir yapı sunmuyor. Yüksek hız, ani frenleme, sert virajlar ve değişken hava sıcaklıkları, havasız lastiklerin dayanıklılığı önündeki en büyük teknik engeller arasında yer alıyor. Şirket, kitlesel üretime geçmeden önce bu yerel projeden elde edilecek veriler doğrultusunda teknolojiyi geliştirmeyi planlıyor.