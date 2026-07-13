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Six Pack Baklava Estetiği Nedir? Dünyada Viral Olan 'Baklava' Ameliyatını Herkes Konuşuyor!

Six Pack Baklava Estetiği Nedir? Dünyada Viral Olan 'Baklava' Ameliyatını Herkes Konuşuyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 11:07
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Kaslı ve fit bir karın görünümü için saatlerce spor yapmak yerine estetik cerrahiye yönelenlerin sayısı giderek artıyor. Son dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan 'six pack baklava estetiği' de bu trendin en çok konuşulan uygulamalarından biri. Özellikle dünyaca ünlü isimlerle anılması sayesinde gündeme oturan bu operasyon, spor yapmadan karın kası görünümü elde etmeyi vaat ediyor. Peki viral hale gelen bu estetik işlem tam olarak nedir ve nasıl uygulanıyor?

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Six Pack Baklava Estetiği Nedir?

Six Pack Baklava Estetiği Nedir?

Six pack baklava estetiği, karın bölgesindeki kas hatlarını daha belirgin hale getirmeyi amaçlayan ileri düzey bir vücut şekillendirme operasyonu olarak biliniyor. İşlem sırasında karın çevresindeki fazla yağlar yüksek çözünürlüklü liposuction (High-Definition Liposuction) teknikleriyle alınırken, doğal kas çizgileri ortaya çıkarılıyor. Amaç yeni kas oluşturmak değil, zaten var olan kas yapısını daha görünür hale getirmek.

Bu nedenle uzmanlar, operasyonun en iyi sonuçları düzenli spor yapan ve ideal kilosuna yakın kişilerde verdiğini belirtiyor. Çok yüksek oranda yağ dokusuna sahip kişilerde ise tek başına bu operasyonun yeterli olmayabileceği ifade ediliyor.

Ameliyat Nasıl Yapılıyor?

Ameliyat Nasıl Yapılıyor?

Operasyon genellikle genel anestezi altında gerçekleştiriliyor. Cerrah, karın kaslarının anatomik yapısını dikkate alarak belirli bölgelerdeki yağ dokusunu hassas şekilde şekillendiriyor. Bazı vakalarda, daha belirgin bir görünüm elde etmek amacıyla kişinin kendi yağ dokusu farklı bölgelere enjekte edilebiliyor.

İşlem süresi yapılacak uygulamanın kapsamına göre değişse de çoğunlukla birkaç saat içinde tamamlanıyor. Operasyonun ardından korse kullanımı ve iyileşme sürecine uygun hareket edilmesi, elde edilen görünümün korunması açısından önem taşıyor.

Son Yılların En Çok Konuşulan Estetiklerinden Biri Oldu

Son Yılların En Çok Konuşulan Estetiklerinden Biri Oldu

Six pack estetiği, özellikle sosyal medyanın etkisiyle son yılların en çok konuşulan estetik operasyonlarından biri haline geldi. TikTok, Instagram ve YouTube'da operasyon öncesi ve sonrası görüntüler milyonlarca kez izlenirken, birçok klinik de bu işlemi 'sporcu görünümü' vadeden estetik uygulamalar arasında öne çıkarmaya başladı.

Magazin dünyasında da operasyon zaman zaman gündeme geldi. Özellikle Drake, Mark-Paul Gosselaar ve Big Sean gibi isimlerin karın kası estetiği yaptırdığına yönelik iddialar uzun süre konuşuldu. Bazı ünlüler bu iddiaları doğrularken bazıları ise konu hakkında açıklama yapmamayı tercih etti. Kesin olarak doğrulanmayan söylentiler bile operasyonun dünya genelinde daha fazla merak edilmesine katkı sağladı.

Herkes İçin Uygun mu? Ameliyat Zararlı mı?

Herkes İçin Uygun mu? Ameliyat Zararlı mı?

Six pack baklava estetiği herkes için uygun bir işlem olarak görülmüyor. Uzmanlar, operasyonun özellikle ideal kilosuna yakın, genel sağlık durumu iyi ve gerçekçi beklentilere sahip kişiler için değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar ve iyileşme sürecine ilişkin riskler bu işlemde de bulunuyor. Bu nedenle operasyonun deneyimli plastik cerrahlar tarafından, detaylı bir sağlık değerlendirmesinin ardından yapılması büyük önem taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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