Six Pack Baklava Estetiği Nedir? Dünyada Viral Olan 'Baklava' Ameliyatını Herkes Konuşuyor!

Six pack baklava estetiği, karın bölgesindeki kas hatlarını daha belirgin hale getirmeyi amaçlayan ileri düzey bir vücut şekillendirme operasyonu olarak biliniyor. İşlem sırasında karın çevresindeki fazla yağlar yüksek çözünürlüklü liposuction (High-Definition Liposuction) teknikleriyle alınırken, doğal kas çizgileri ortaya çıkarılıyor. Amaç yeni kas oluşturmak değil, zaten var olan kas yapısını daha görünür hale getirmek.

Bu nedenle uzmanlar, operasyonun en iyi sonuçları düzenli spor yapan ve ideal kilosuna yakın kişilerde verdiğini belirtiyor. Çok yüksek oranda yağ dokusuna sahip kişilerde ise tek başına bu operasyonun yeterli olmayabileceği ifade ediliyor.