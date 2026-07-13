Six Pack Baklava Estetiği Nedir? Dünyada Viral Olan 'Baklava' Ameliyatını Herkes Konuşuyor!
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Kaslı ve fit bir karın görünümü için saatlerce spor yapmak yerine estetik cerrahiye yönelenlerin sayısı giderek artıyor. Son dönemde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan 'six pack baklava estetiği' de bu trendin en çok konuşulan uygulamalarından biri. Özellikle dünyaca ünlü isimlerle anılması sayesinde gündeme oturan bu operasyon, spor yapmadan karın kası görünümü elde etmeyi vaat ediyor. Peki viral hale gelen bu estetik işlem tam olarak nedir ve nasıl uygulanıyor?
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Six Pack Baklava Estetiği Nedir?
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Ameliyat Nasıl Yapılıyor?
Son Yılların En Çok Konuşulan Estetiklerinden Biri Oldu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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