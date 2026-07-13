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Viking Topraklarında İslam Dünyasına Ait Hazineler Bulundu: Tarihi Değiştirecek Bulgu

Viking Topraklarında İslam Dünyasına Ait Hazineler Bulundu: Tarihi Değiştirecek Bulgu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 09:28
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Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Orta Çağ tarihine yeni bir boyut kazandıran önemli bir bulguya ulaştı. Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarda, Viking Çağı’na tarihlenen bir yerleşim alanında Abbasi Halifeliği dönemine ait 59 adet gümüş dirhem ile çok sayıda kesilmiş gümüş parçasından oluşan bir hazine tespit edildi. Kaliningrad Körfezi’nin güney kıyısında koruma altına alınan bu buluntular, dönemin bölgesel ve uluslararası ilişkilerini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/07...
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Bulunan gümüş sikkeler kuzey ile güney arasındaki ticari hareketliliği kanıtlıyor

Bulunan gümüş sikkeler kuzey ile güney arasındaki ticari hareketliliği kanıtlıyor

Arkeoloji uzmanları, ele geçirilen Abbasi dirhemlerinin Orta Doğu coğrafyasında basılmasının ardından Doğu Avrupa nehir yolları kanalıyla Baltık kıyılarına nakledildiğini değerlendiriyor. Bölgedeki yerel unsurlar ile Viking tüccarlarının kürk, bal mumu ve nehir kaynaklarından elde edilen emtiaları İslam dünyasından gelen gümüş paralar karşılığında takas ettiği, böylece geniş bir ticaret ağının işletildiği anlaşılıyor.

Hazine içindeki kesilmiş gümüş parçaları, o dönem geçerli olan ağırlık esasına dayalı ödeme yöntemini gözler önüne seriyor. Ticari işlemlerde gümüşün sadece basılı sikke olarak değil, bölümlere ayrılarak tartılması suretiyle de bir değişim aracı olarak işlev gördüğü belirlendi.

Ani bir tehdit nedeniyle toprağa gizlenen hazine sahibinin geri dönemediği anlaşılıyor

Ani bir tehdit nedeniyle toprağa gizlenen hazine sahibinin geri dönemediği anlaşılıyor

Buluntuların bir arada ve belirli bir düzen içinde yer alması, hazinenin olası bir askeri saldırı veya güvenlik tehdidi esnasında acil bir tedbir olarak toprağa gömüldüğü ihtimalini güçlendiriyor. Paraları saklayan şahsın bölgeye tekrar ulaşamadığı, bu durumun da hazinenin yüzyıllar boyunca bozulmadan günümüze intikal etmesini sağladığı öngörülüyor. Enstitü bünyesinde dirhemler üzerinde yürütülecek metalurjik ve epigrafik analizlerin, Viking ekonomik sistemi ile Abbasi Halifeliği arasındaki diplomatik ve ticari bağlara ilişkin yeni bilimsel veriler sunacağı kaydediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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