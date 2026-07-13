Viking Topraklarında İslam Dünyasına Ait Hazineler Bulundu: Tarihi Değiştirecek Bulgu

Arkeoloji uzmanları, ele geçirilen Abbasi dirhemlerinin Orta Doğu coğrafyasında basılmasının ardından Doğu Avrupa nehir yolları kanalıyla Baltık kıyılarına nakledildiğini değerlendiriyor. Bölgedeki yerel unsurlar ile Viking tüccarlarının kürk, bal mumu ve nehir kaynaklarından elde edilen emtiaları İslam dünyasından gelen gümüş paralar karşılığında takas ettiği, böylece geniş bir ticaret ağının işletildiği anlaşılıyor.

Hazine içindeki kesilmiş gümüş parçaları, o dönem geçerli olan ağırlık esasına dayalı ödeme yöntemini gözler önüne seriyor. Ticari işlemlerde gümüşün sadece basılı sikke olarak değil, bölümlere ayrılarak tartılması suretiyle de bir değişim aracı olarak işlev gördüğü belirlendi.