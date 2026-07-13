Viking Topraklarında İslam Dünyasına Ait Hazineler Bulundu: Tarihi Değiştirecek Bulgu
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Kaynak: https://www.heritagedaily.com/2026/07...
Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Orta Çağ tarihine yeni bir boyut kazandıran önemli bir bulguya ulaştı. Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarda, Viking Çağı’na tarihlenen bir yerleşim alanında Abbasi Halifeliği dönemine ait 59 adet gümüş dirhem ile çok sayıda kesilmiş gümüş parçasından oluşan bir hazine tespit edildi. Kaliningrad Körfezi’nin güney kıyısında koruma altına alınan bu buluntular, dönemin bölgesel ve uluslararası ilişkilerini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.
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Bulunan gümüş sikkeler kuzey ile güney arasındaki ticari hareketliliği kanıtlıyor
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Ani bir tehdit nedeniyle toprağa gizlenen hazine sahibinin geri dönemediği anlaşılıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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