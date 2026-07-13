Şarköy'de Sahilde Gezerken Fark Etti: Ekipler Hemen Harekete Geçerek Bölgeyi Korumaya Aldı
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Şarköy sahilinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sekiz adet kum zambağının tespit edilmesi üzerine, ilgili kurumlar bölgeyi koruma altına almak amacıyla çalışma başlattı. İstanbul Üniversitesi’nden emekli hidrobiyolog Levent Artüz, ilçedeki yazlığının yakınlarında gerçekleştirdiği yürüyüş esnasında nadir görülen bir bitki türüne rastladı.
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Bilimsel İncelemeler Bitkinin Koruma Altındaki Kum Zambağı Olduğunu Ortaya Çıkardı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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