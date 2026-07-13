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Şarköy'de Sahilde Gezerken Fark Etti: Ekipler Hemen Harekete Geçerek Bölgeyi Korumaya Aldı

Şarköy'de Sahilde Gezerken Fark Etti: Ekipler Hemen Harekete Geçerek Bölgeyi Korumaya Aldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 08:51
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Şarköy sahilinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sekiz adet kum zambağının tespit edilmesi üzerine, ilgili kurumlar bölgeyi koruma altına almak amacıyla çalışma başlattı. İstanbul Üniversitesi’nden emekli hidrobiyolog Levent Artüz, ilçedeki yazlığının yakınlarında gerçekleştirdiği yürüyüş esnasında nadir görülen bir bitki türüne rastladı.

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Bilimsel İncelemeler Bitkinin Koruma Altındaki Kum Zambağı Olduğunu Ortaya Çıkardı

Bilimsel İncelemeler Bitkinin Koruma Altındaki Kum Zambağı Olduğunu Ortaya Çıkardı

Gözlemlediği bitkiyi kayıt altına alan Artüz, elde ettiği görselleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan’a ulaştırdı. Materyaller üzerinde inceleme yapan Prof. Dr. Özcan, hazırladığı raporda söz konusu türün nesli tehlikedeki kum zambakları olduğunu onayladı. Raporda, ilgili sahilde küçük bir popülasyonun dahi varlık göstermesinin bilimsel açıdan açıklanması gereken, büyük önem arz eden bir durum olduğu aktarıldı.

Şarköy Belediyesi Bilimsel Raporun Ardından Sahilde Güvenlik Çemberi Oluşturdu

Şarköy Belediyesi Bilimsel Raporun Ardından Sahilde Güvenlik Çemberi Oluşturdu

Gelişmeler üzerine harekete geçen Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, bitkilerin konumlandığı sahil şeridini bariyerlerle çevirerek koruma alanı ilan etti. Bölgeye vatandaşları uyarma amacıyla 'Kum zambağı koruma alanıdır. Lütfen girmeyin.' ibareli tabelalar yerleştirildi. Eş zamanlı olarak Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine resmi bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer Şarköy'ün Doğal Mirasını Korumak İçin Çalışmaların Süreceğini Belirtti

Yetkililer Şarköy'ün Doğal Mirasını Korumak İçin Çalışmaların Süreceğini Belirtti

Belediye Başkanı Alpay Var, ilçenin biyoçeşitliliği açısından büyük değer taşıyan bu türü koruma altına almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı detaylı saha incelemelerini beklediklerini kaydeden Var, yerel yönetim olarak bölgedeki tüm nadir bitki türlerini koruma sorumluluğunu kararlılıkla sürdüreceklerini beyan etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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