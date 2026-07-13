Şarköy'de Sahilde Gezerken Fark Etti: Ekipler Hemen Harekete Geçerek Bölgeyi Korumaya Aldı

Gözlemlediği bitkiyi kayıt altına alan Artüz, elde ettiği görselleri İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan’a ulaştırdı. Materyaller üzerinde inceleme yapan Prof. Dr. Özcan, hazırladığı raporda söz konusu türün nesli tehlikedeki kum zambakları olduğunu onayladı. Raporda, ilgili sahilde küçük bir popülasyonun dahi varlık göstermesinin bilimsel açıdan açıklanması gereken, büyük önem arz eden bir durum olduğu aktarıldı.