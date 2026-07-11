Psikologlar Açıkladı: Yüksek Zekaya Sahip Kişilerin En Önemli Ortak Noktası Belli Oldu
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Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Yüksek bilişsel yeteneğe sahip bireylerin zihinsel süreçleri üzerine yürütülen çalışmalar, entelektüel başarının temelinde sanılanın aksine her zaman doğru sonuca ulaşma becerisinin yer almadığını, aksine yanılma ihtimalini yönetebilme kapasitesinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Psikoloji literatüründe onlarca yıldır gerçekleştirilen araştırmalar, zihinsel kapasitenin en güvenilir belirleyicisi olarak 'aktif açık fikirlilik' kavramına işaret ediyor. Bu yaklaşım, mevcut inançları sarsan kanıtları titizlikle aramayı, belirsizlik anlarında sakin kalabilmeyi ve yeni veriler ışığında kararları revize edebilmeyi kapsıyor.
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Zeka, Sabit Fikirlere Bağlı Kalmak Yerine, Kişinin Kendi Düşünce Yapısıyla Dürüst Şekilde Yüzleşmesiyle Bağdaştırılıyor.
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Dışarıdan Kararsızlık Olarak Algılanan Süreçlerin Arkasında Güçlü Bir Zihinsel Mekanizma Yer Alıyor
Zihinsel Esneklik Kazanımı Sonradan Geliştirilebilen Bir Süreç Olarak Nitelendiriliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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