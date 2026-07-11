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Aynı Aileden İki Kez LGS Türkiye Birincisi Çıktı: Sınavda 500 Tam Puan Aldılar

Aynı Aileden İki Kez LGS Türkiye Birincisi Çıktı: Sınavda 500 Tam Puan Aldılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 17:51
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Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Elde edilen bu başarı, Polat ailesine yabancı gelmedi; zira Kerem Polat'ın ağabeyi Ahmet Yiğit Polat da 2023 yılındaki aynı sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğine ulaşmıştı. Anne ve babası eğitimci olan Kerem Polat, ağabeyinin izinden giderek eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde devam etmeyi hedeflediğini belirtti.

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Türkiye birincisi Kerem Polat başarısını çok çalışmaya değil düzenli ve planlı bir sisteme borçlu olduğunu ifade etti.

Türkiye birincisi Kerem Polat başarısını çok çalışmaya değil düzenli ve planlı bir sisteme borçlu olduğunu ifade etti.

Sınav sürecinde elde ettiği başarıyı disiplinli çalışmaya bağlayan Kerem Polat, süreç boyunca teknolojik cihazlardan tamamen uzak durduğunu vurguladı. Sınava hazırlanan diğer öğrencilere de bu yöntemi tavsiye eden Polat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan deneme sınavlarının eksiklerini görme konusunda kendisine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Gelecek planları arasında ilk sırada ağabeyinin de okuduğu İstanbul Erkek Lisesi'nin yer aldığını kaydeden Polat, seçenekleri arasında Galatasaray Lisesi'nin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

İki oğlunun da LGS'de tam puan almasıyla büyük bir gurur yaşayan baba Coşkun Polat mutluluğunu paylaştı.

İki oğlunun da LGS'de tam puan almasıyla büyük bir gurur yaşayan baba Coşkun Polat mutluluğunu paylaştı.

Büyük oğlu Ahmet'in ardından küçük oğlu Kerem'in de aynı başarıyı tekrarlamasından ötürü kıvanç duyduklarını belirten baba Coşkun Polat, iki yıl arayla aynı mutluluğu kendilerine yaşatan çocuklarına teşekkür etti. Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş ise düzenli kitap okuma alışkanlığı ve disipliniyle öne çıkan şampiyon öğrenciyi tebrik ederek, okul yönetimi adına kendisini bir bilgisayarla ödüllendirdiklerini açıkladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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