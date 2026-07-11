Aynı Aileden İki Kez LGS Türkiye Birincisi Çıktı: Sınavda 500 Tam Puan Aldılar

Sınav sürecinde elde ettiği başarıyı disiplinli çalışmaya bağlayan Kerem Polat, süreç boyunca teknolojik cihazlardan tamamen uzak durduğunu vurguladı. Sınava hazırlanan diğer öğrencilere de bu yöntemi tavsiye eden Polat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan deneme sınavlarının eksiklerini görme konusunda kendisine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Gelecek planları arasında ilk sırada ağabeyinin de okuduğu İstanbul Erkek Lisesi'nin yer aldığını kaydeden Polat, seçenekleri arasında Galatasaray Lisesi'nin de bulunduğunu sözlerine ekledi.