Aynı Aileden İki Kez LGS Türkiye Birincisi Çıktı: Sınavda 500 Tam Puan Aldılar
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Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Elde edilen bu başarı, Polat ailesine yabancı gelmedi; zira Kerem Polat'ın ağabeyi Ahmet Yiğit Polat da 2023 yılındaki aynı sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğine ulaşmıştı. Anne ve babası eğitimci olan Kerem Polat, ağabeyinin izinden giderek eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde devam etmeyi hedeflediğini belirtti.
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Türkiye birincisi Kerem Polat başarısını çok çalışmaya değil düzenli ve planlı bir sisteme borçlu olduğunu ifade etti.
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İki oğlunun da LGS'de tam puan almasıyla büyük bir gurur yaşayan baba Coşkun Polat mutluluğunu paylaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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