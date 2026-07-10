Ormanda Bedavadan Topladıklarıyla Bir Kuruş Harcamdan 21 Günde Ev Yaptı
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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/m...
Ormandan toplanan atık malzemelerle 21 günde inşa edilen ve kendi ekseni etrafında dönebilen sıfır bütçeli ağaç ev, sürdürülebilir mimari alanında dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor. Lesnoy isimli YouTube kanalında yayınlanan kayıtlara göre, projenin tamamı hiçbir harcama yapılmadan, tamamen doğaya terk edilmiş odunların dönüştürülmesiyle tamamlandı. Yapının en dikkat çekici teknik özelliğini ise taşıyıcı ağaç gövdesinin etrafında yavaşça dönebilmesini sağlayan özel mekanizması oluşturuyor.
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Doğadan toplanan atık ahşaplar projenin temel hammaddesi haline geldi
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Özel mühendislik tasarımı sayesinde yapı ağaç gövdesi etrafında hareket edebiliyor
İç mekandaki oval tasarım dairesel mobilyalarla destekleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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