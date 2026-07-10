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Ormanda Bedavadan Topladıklarıyla Bir Kuruş Harcamdan 21 Günde Ev Yaptı

Ormanda Bedavadan Topladıklarıyla Bir Kuruş Harcamdan 21 Günde Ev Yaptı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 18:19
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Ormandan toplanan atık malzemelerle 21 günde inşa edilen ve kendi ekseni etrafında dönebilen sıfır bütçeli ağaç ev, sürdürülebilir mimari alanında dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor. Lesnoy isimli YouTube kanalında yayınlanan kayıtlara göre, projenin tamamı hiçbir harcama yapılmadan, tamamen doğaya terk edilmiş odunların dönüştürülmesiyle tamamlandı. Yapının en dikkat çekici teknik özelliğini ise taşıyıcı ağaç gövdesinin etrafında yavaşça dönebilmesini sağlayan özel mekanizması oluşturuyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/m...
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Doğadan toplanan atık ahşaplar projenin temel hammaddesi haline geldi

Doğadan toplanan atık ahşaplar projenin temel hammaddesi haline geldi

İnşaat sürecinin en zorlu safhasını çevre arazilerden uygun nitelikteki odunların seçilmesi, taşınması ve işlenmesi süreci oluşturdu. Yapının dış cephe kaplamasında, tek başına kullanılması mümkün olmayan kısa ve düzensiz tahta parçaları tercih edildi. Bu parçalar, belirli bir geometrik düzenle üst üste bindirilerek duvarlara monte edildi. Balık pulu mimarisini andıran bu yöntem sayesinde, herhangi bir endüstriyel yalıtım malzemesine ihtiyaç duyulmadan, yağmur suyunun dışarıya tahliye edilmesi sağlandı.

Özel mühendislik tasarımı sayesinde yapı ağaç gövdesi etrafında hareket edebiliyor

Özel mühendislik tasarımı sayesinde yapı ağaç gövdesi etrafında hareket edebiliyor

Kabini benzerlerinden ayıran temel unsur, sabit bir yöne bakmak yerine kendi ekseni etrafında yavaşça dönebilen bir mekanizmaya sahip bulunması şeklinde öne çıkıyor. Canlı bir ağaç gövdesine zarar vermeden bu hareketi sağlamak amacıyla, yapının ağırlığı merkez etrafında eşit olarak dağıtıldı. Bu hassas denge sayesinde sistem sıkışma yapmadan çalışıyor ve iç mekandan bakıldığında manzaranın gün boyunca sürekli olarak değişmesine olanak tanıyor.

İç mekandaki oval tasarım dairesel mobilyalarla destekleniyor

İç mekandaki oval tasarım dairesel mobilyalarla destekleniyor

Merkezde yer alan canlı ağaç gövdesi nedeniyle dairesel bir forma sahip olan iç mekanda, köşe kaybını önlemek adına özel bir tasarım uygulandı. İçeride yer alan yatak, tezgah ve raf gibi tüm donanımlar, yine ormandan elde edilen atık malzemelerle yapının dairesel hatlarına uygun biçimde üretildi.

Düşük maliyetli doğaya dönüş projeleri dünya genelinde yeni bir akım başlatıyor

Düşük maliyetli doğaya dönüş projeleri dünya genelinde yeni bir akım başlatıyor

Son dönemde kırsal alanlarda ve doğa turizminde yoğun ilgi gören kendi evini inşa etme modeli, bu projeyle yeni bir boyut kazandı. Doğru teknik planlama ve nitelikli işçilikle, hiçbir bütçe kullanmadan da uzun ömürlü, doğayla uyumlu ve fonksiyonel yapıların inşa edilebileceği bu çalışmayla kanıtlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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