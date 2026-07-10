Ormanda Bedavadan Topladıklarıyla Bir Kuruş Harcamdan 21 Günde Ev Yaptı

İnşaat sürecinin en zorlu safhasını çevre arazilerden uygun nitelikteki odunların seçilmesi, taşınması ve işlenmesi süreci oluşturdu. Yapının dış cephe kaplamasında, tek başına kullanılması mümkün olmayan kısa ve düzensiz tahta parçaları tercih edildi. Bu parçalar, belirli bir geometrik düzenle üst üste bindirilerek duvarlara monte edildi. Balık pulu mimarisini andıran bu yöntem sayesinde, herhangi bir endüstriyel yalıtım malzemesine ihtiyaç duyulmadan, yağmur suyunun dışarıya tahliye edilmesi sağlandı.