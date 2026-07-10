Milyon Dolarlık Güneş Panellerini 200 Koyun Koruyor: Mühendislerin Çözemediği Yangın Riskini Koyunlar Çözdü

Sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda temiz enerji üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, operasyonel süreçlerinde çevreye ve yerel topluma fayda sağlayan yenilikçi bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Şirket, Hatay’ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren 100 MWe kurulu güce sahip Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali’nde (GES), 'Solar Grazing' (Güneş Otlatma) olarak bilinen çevre dostu arazi yönetimi modelini uygulamaya başladı. Temiz enerji üretimini yerel kalkınma ve ekolojik dengeyle buluşturan bu proje, Erzin-2 GES sahasındaki bitki temizliği için tamamen doğal bir yöntem sunuyor. En üst düzey iş sağlığı ve güvenliği standartlarında sahaya alınan hayvanlar sayesinde yangın riski azaltılırken, bölge halkına da doğrudan ekonomik fayda sağlanıyor.

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