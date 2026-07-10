article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyon Dolarlık Güneş Panellerini 200 Koyun Koruyor: Mühendislerin Çözemediği Yangın Riskini Koyunlar Çözdü

Milyon Dolarlık Güneş Panellerini 200 Koyun Koruyor: Mühendislerin Çözemediği Yangın Riskini Koyunlar Çözdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 14:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda temiz enerji üretimi gerçekleştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, operasyonel süreçlerinde çevreye ve yerel topluma fayda sağlayan yenilikçi bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Şirket, Hatay’ın Erzin ilçesinde faaliyet gösteren 100 MWe kurulu güce sahip Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali’nde (GES), 'Solar Grazing' (Güneş Otlatma) olarak bilinen çevre dostu arazi yönetimi modelini uygulamaya başladı. Temiz enerji üretimini yerel kalkınma ve ekolojik dengeyle buluşturan bu proje, Erzin-2 GES sahasındaki bitki temizliği için tamamen doğal bir yöntem sunuyor. En üst düzey iş sağlığı ve güvenliği standartlarında sahaya alınan hayvanlar sayesinde yangın riski azaltılırken, bölge halkına da doğrudan ekonomik fayda sağlanıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğal yöntemlerin tercih edilmesiyle hem yangın riski azalıyor hem de karbon emisyonu düşüyor

Doğal yöntemlerin tercih edilmesiyle hem yangın riski azalıyor hem de karbon emisyonu düşüyor

Sahasında 250 binden fazla yüksek verimli fotovoltaik panele ev sahipliği yapan Erzin-2 GES, kendiliğinden yetişen ve özellikle yaz aylarında yangın tehlikesi oluşturan bitki örtüsünün temizliği için ekolojik bir çözüm kullanıyor. Mekanik ekipman kullanımını asgariye indirerek karbon emisyonunu ve gürültü kirliliğini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, temizlik çalışmaları bölgedeki yerel üreticilere emanet ediliyor. Tesis çevresinde ikamet eden yörük halkından Mehmet Gökoğlu’na ait 200'den fazla küçükbaş hayvan, kontrollü bir şekilde santral sahasına alınarak otlatılıyor. Böylece makine kullanımı yerine doğal döngü desteklenirken, bölgedeki geleneksel hayvancılık faaliyetlerine ve Yörük kültürüne doğrudan kaynak aktarılıyor.

Tüm süreçlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yürütülmesi hedefleniyor

Tüm süreçlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yürütülmesi hedefleniyor

Endüstriyel temiz enerji üretimiyle yerel kalkınmayı birleştiren bu modelde, iş güvenliği hususuna büyük önem veriliyor. Hayvanların sahaya giriş, çıkış ve yayılım süreçleri, Erzin-2 GES’in İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları ile ekipman güvenliği protokollerine tam uyumlu olarak, belirlenen günlerde ve sürekli gözetim altında gerçekleştiriliyor. Temiz enerji arzına sunduğu güçlü katkının yanı sıra biyoçeşitliliği ve toplumsal faydayı da gözeten IC Enterra, yenilenebilir enerji sektöründe operasyonel mükemmellik açısından örnek bir model teşkil etmeyi sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın