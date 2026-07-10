article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kardeş Korkusundan Dağın Zirvesine 1500 Yıl Önce Şehir Kurdu: Mühendislik Harikası Oldu

Kardeş Korkusundan Dağın Zirvesine 1500 Yıl Önce Şehir Kurdu: Mühendislik Harikası Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 12:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sri Lanka’nın Merkez Eyaleti’nde yer alan ve doğanın ortasından gökyüzüne doğru yaklaşık 200 metre dimdik yükselen devasa kaya kütlesi, insanlık tarihinin en gizemli mimari başarıları arasında gösteriliyor. 'Aslan Kayası' olarak adlandırılan Sigiriya Antik Kaya Kalesi, 5. yüzyıldan kalma dâhice kent planlamasıyla Asya’nın en iyi korunmuş yerleşim alanları arasında yer alıyor. Harç veya çimento kullanılmadan dağın zirvesine kurulan bu yapay saray kompleksi, 1982 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde titizlikle korunuyor. Zirvedeki yapı kalıntılarına ulaşmak isteyen tarih meraklılarının 1200 basamak tırmanması gerekirken, yol boyunca konumlandırılan geniş platformlar bu zorlu yürüyüşü kolaylaştırıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.archaeology.lk/sigiriya-a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güvenlik Arayışı ve Güç Arzusu Bu Görkemli Kalenin İnşa Edilmesini Sağlıyor

Güvenlik Arayışı ve Güç Arzusu Bu Görkemli Kalenin İnşa Edilmesini Sağlıyor

Arkeolojik araştırmalar, bölgedeki insan yerleşimlerinin milattan önce 5500 yıllarına kadar uzandığını ve alanın bir dönem Budist rahiplerce manastır olarak kullanıldığını gösteriyor. Bölge asıl ihtişamına M.S. 477-495 yılları arasında hüküm süren Kral Kashyapa döneminde kavuşuyor. Babasını tahttan indirerek iktidarı ele geçiren ve üvey kardeşinin intikamından çekinen Kral Kashyapa, Sigiriya’yı kendisi için hem aşılmaz bir askeri sığınak hem de göz alıcı bir idari merkez haline getiriyor. Dönemin uzmanları, bu tasarımın mitolojik Tanrı Kuvera’nın göksel sarayını yeryüzünde modelleme arzusundan doğduğunu belirtiyor.

Asırlar Önce Geliştirilen Hidrolik Sistemler Antik Dünyanın Mühendislik Sınırlarını Tamamen Değiştiriyor

Asırlar Önce Geliştirilen Hidrolik Sistemler Antik Dünyanın Mühendislik Sınırlarını Tamamen Değiştiriyor

Sigiriya, askeri işlevinin ötesinde 5. yüzyılın hidrolik mühendisliği, peyzaj mimarisi ve kent planlama teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir başyapıt olarak kabul görüyor. Saray kompleksi; gelişmiş su yönetim sistemleri, fütüristik bahçeler ve yüzyıllardır çalışan aktif çeşmelerle donatılmış bir şehir yapısı barındırıyor. Kalede yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Roma sikkeleri ile Pers hanedanlığına ait çömlek kalıntıları, bu kısa krallık döneminde dahi küresel ölçekte çok güçlü ticari ve kültürel bağlar kurulduğunu kanıtlıyor.

Ormanın Derinliklerinde Kaybolan Yapı İngiliz Subayın Keşfiyle Dünya Mirasına Yeniden Kazandırılıyor

Ormanın Derinliklerinde Kaybolan Yapı İngiliz Subayın Keşfiyle Dünya Mirasına Yeniden Kazandırılıyor

Kral Kashyapa'nın trajik ölümünün ardından siyasi önemini kaybederek yeniden rahiplerin inziva alanı haline gelen kale, 13. asırdan sonra tamamen terk edilerek balta girmemiş ormanların arasında kayboluyor. Sigiriya’yı asırlar süren karanlığından çıkarıp dünya tarihinin odak noktası haline getiren gelişme, 1832 yılında İngiliz askeri subay Jonathan Forbes’un bölgeyi keşfetmesiyle yaşanıyor. 1894 yılında başlatılan resmi kazı ve restorasyon çalışmaları günümüzde de başarıyla sürdürülürken, bu yaşayan müze her yıl yüz binlerce gezgini ve tarihçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın