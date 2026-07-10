Kardeş Korkusundan Dağın Zirvesine 1500 Yıl Önce Şehir Kurdu: Mühendislik Harikası Oldu
Sri Lanka’nın Merkez Eyaleti’nde yer alan ve doğanın ortasından gökyüzüne doğru yaklaşık 200 metre dimdik yükselen devasa kaya kütlesi, insanlık tarihinin en gizemli mimari başarıları arasında gösteriliyor. 'Aslan Kayası' olarak adlandırılan Sigiriya Antik Kaya Kalesi, 5. yüzyıldan kalma dâhice kent planlamasıyla Asya’nın en iyi korunmuş yerleşim alanları arasında yer alıyor. Harç veya çimento kullanılmadan dağın zirvesine kurulan bu yapay saray kompleksi, 1982 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde titizlikle korunuyor. Zirvedeki yapı kalıntılarına ulaşmak isteyen tarih meraklılarının 1200 basamak tırmanması gerekirken, yol boyunca konumlandırılan geniş platformlar bu zorlu yürüyüşü kolaylaştırıyor.
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