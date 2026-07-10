Kardeş Korkusundan Dağın Zirvesine 1500 Yıl Önce Şehir Kurdu: Mühendislik Harikası Oldu

Arkeolojik araştırmalar, bölgedeki insan yerleşimlerinin milattan önce 5500 yıllarına kadar uzandığını ve alanın bir dönem Budist rahiplerce manastır olarak kullanıldığını gösteriyor. Bölge asıl ihtişamına M.S. 477-495 yılları arasında hüküm süren Kral Kashyapa döneminde kavuşuyor. Babasını tahttan indirerek iktidarı ele geçiren ve üvey kardeşinin intikamından çekinen Kral Kashyapa, Sigiriya’yı kendisi için hem aşılmaz bir askeri sığınak hem de göz alıcı bir idari merkez haline getiriyor. Dönemin uzmanları, bu tasarımın mitolojik Tanrı Kuvera’nın göksel sarayını yeryüzünde modelleme arzusundan doğduğunu belirtiyor.