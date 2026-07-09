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Psikologlar Açıkladı: Yatağını Dağınık Bırakan Kişilerin Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Yatağını Dağınık Bırakan Kişilerin Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 23:31
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Güne başlarken yatağı toplama alışkanlığı birçok birey tarafından sabah rutininin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Buna karşın, çarşafları dağınık bırakarak doğrudan günlük aktivitelere odaklanmayı tercih eden kesim, genel kanının aksine tembellik kategorisinde değerlendirilmiyor. Psikoloji alanında yürütülen güncel çalışmalar, bu davranış modelinin arkasında yatan nedenlerin üşengeçlikten ziyade zihinsel önceliklendirmeler ve kişilik yapısıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, yatağını toplamayan kişilerin motivasyon eksikliği taşımadığını, zihinsel enerjilerini günün diğer verimli faaliyetlerine aktarmayı seçtiğini ifade ediyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Katı kurallara bağlı kalmayan bireyler rutin yerine esnekliği ön planda tutuyor

Katı kurallara bağlı kalmayan bireyler rutin yerine esnekliği ön planda tutuyor

Yapılan analizlere göre, sabah saatlerinde ev işlerine zaman ayırmak yerine doğrudan iş veya sosyal yaşama yönelen bireyler daha yüksek bir zihinsel esneklik sergiliyor. Toplumsal normların dayattığı mekanik düzen yerine kendi önceliklerini belirleyen bu kişiler, günlük yaşamlarında katı kurallardan uzak durmayı yeğliyor. Uzmanlar, yatağı toplama zorunluluğunu arka plana atmanın, bireyin kendi yaşam alanı üzerinde kurduğu bağımsızlık algısını ve kuralları esnetebilme kabiliyetini temsil ettiğini vurguluyor. Sabahın ilk saatlerinde zamanı daha üretken işlere harcama arzusu, bu alışkanlığa sahip kişilerin zaman yönetiminde alternatif yollar izlemesini de beraberinde getiriyor.

Rutini reddeden bu davranış tarzı yaratıcı ve özgür düşünce yapısını yansıtıyor

Rutini reddeden bu davranış tarzı yaratıcı ve özgür düşünce yapısını yansıtıyor

Psikologların belirlediği profiller incelendiğinde, yatağını toplamadan güne devam eden bireylerin yaratıcı yönlerinin ve doğaçlama yeteneklerinin daha gelişmiş olduğu gözleniyor. Kalıpların dışına çıkmayı başaran bu kişiler, günlük programlarını sıkı sıkıya uygulamak yerine anlık gelişmelere ayak uydurmayı daha kolay başarıyor. Mekanik ev işlerini birer zorunluluk olarak görmekten kaçınan özgür düşünceli karakterler, yaşam alanlarında tamamen kendi belirledikleri kurallarla hareket etmeyi amaçlıyor.

Kronikleşen düzen eksikliği bazı durumlarda zihinsel yorgunluğun işareti sayılabiliyor

Kronikleşen düzen eksikliği bazı durumlarda zihinsel yorgunluğun işareti sayılabiliyor

Davranış bilimciler, bu durumun her zaman olumlu bir esneklik göstergesi olmayabileceği yönünde de uyarılarda bulunuyor. Yatağı toplamama eğiliminin süreklilik kazanması ve buna yaşamın diğer alanlarındaki boşvermişliğin eşlik etmesi, bireyin zihinsel bir yorgunluk yaşadığına işaret edebiliyor. Aşırı stres, kronik halsizlik veya dönemsel deseviyelik gibi faktörler, bireylerin günlük en basit sorumlulukları bile ertelemesine yol açabiliyor. Sonuç olarak, sabah yatağı dağınık bırakma eylemi, kişinin tembel yapısından ziyade yaşam felsefesi, esnek zihin yapısı ve o anki psikolojik durumu hakkında derin mesajlar veriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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