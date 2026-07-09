Eski Bulaşıkçı Şirket Patronu Oldu: Çalışanlarına 1 Milyar Sterlin Dağıttı
İngiltere merkezli e-ticaret ve teknoloji kuruluşu The Hut Group, son on yıllık süreçte çalışanlarına toplamda 1 milyar sterlin değerinde hisse senedi dağıtarak iş dünyasında önemli bir finansal paylaşıma imza attı. Manchester merkezli firmanın kurucusu 48 yaşındaki Matt Moulding, yaklaşık 430 personelin bu ücretsiz hisse programından faydalandığını açıkladı. Pay senetlerindeki değer artışıyla birlikte firma bünyesinde görev yapan 74 çalışan milyoner statüsüne ulaştı. Dağıtılan tüm hisselerin çalışanlara hibe edildiğini belirten yönetim, bu uygulama sayesinde İngiliz kurumsal tarihinde en çok milyoner yaratan şirket unvanını elde ettiklerini bildirdi.
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Şirket bünyesindeki farklı kademelerde görev yapan çok sayıda personel finansal bağımsızlığa ulaştı
Gençlik yıllarında işçilik yapan kurucu Matt Moulding başarı öyküsüyle dikkat çekiyor
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