Eski Bulaşıkçı Şirket Patronu Oldu: Çalışanlarına 1 Milyar Sterlin Dağıttı

Hisse paylaşım programından üst düzey yöneticilerin yanı sıra sekreterler, depo görevlileri ve şoförler de dahil olmak üzere geniş bir çalışan kitlesi yararlandı. Şirkette iki yıldan az bir süredir görev yapan bir şoför, kendisine tahsis edilen hisselerin 40 bin sterlinlik kısmını nakde çevirerek ailevi ihtiyaçları doğrultusunda harcadığını, elinde ise 61 bin sterlin değerinde hisse daha bulunduğunu aktardı. Kuruluşa çırak olarak adım atan ve şu an kıdemli müdür pozisyonunda bulunan 30 yaşındaki bir diğer çalışan ise mevcut hisselerinin toplam değerinin 600 bin sterline ulaştığını belirterek, bu durumun ailesinin geleceğini güvence altına aldığını ifade etti. Şirket yönetimi, henüz dağıtılmamış olan 175 milyon sterlinlik bir fonun daha bulunduğunu ve bu kaynağın da ilerleyen süreçte çalışanlara aktarılacağını duyurdu.