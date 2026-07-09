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Eski Bulaşıkçı Şirket Patronu Oldu: Çalışanlarına 1 Milyar Sterlin Dağıttı

Eski Bulaşıkçı Şirket Patronu Oldu: Çalışanlarına 1 Milyar Sterlin Dağıttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 23:11
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İngiltere merkezli e-ticaret ve teknoloji kuruluşu The Hut Group, son on yıllık süreçte çalışanlarına toplamda 1 milyar sterlin değerinde hisse senedi dağıtarak iş dünyasında önemli bir finansal paylaşıma imza attı. Manchester merkezli firmanın kurucusu 48 yaşındaki Matt Moulding, yaklaşık 430 personelin bu ücretsiz hisse programından faydalandığını açıkladı. Pay senetlerindeki değer artışıyla birlikte firma bünyesinde görev yapan 74 çalışan milyoner statüsüne ulaştı. Dağıtılan tüm hisselerin çalışanlara hibe edildiğini belirten yönetim, bu uygulama sayesinde İngiliz kurumsal tarihinde en çok milyoner yaratan şirket unvanını elde ettiklerini bildirdi.

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Kaynak

Kaynak: https://metro.co.uk/2020/12/09/boss-t...
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Şirket bünyesindeki farklı kademelerde görev yapan çok sayıda personel finansal bağımsızlığa ulaştı

Şirket bünyesindeki farklı kademelerde görev yapan çok sayıda personel finansal bağımsızlığa ulaştı

Hisse paylaşım programından üst düzey yöneticilerin yanı sıra sekreterler, depo görevlileri ve şoförler de dahil olmak üzere geniş bir çalışan kitlesi yararlandı. Şirkette iki yıldan az bir süredir görev yapan bir şoför, kendisine tahsis edilen hisselerin 40 bin sterlinlik kısmını nakde çevirerek ailevi ihtiyaçları doğrultusunda harcadığını, elinde ise 61 bin sterlin değerinde hisse daha bulunduğunu aktardı. Kuruluşa çırak olarak adım atan ve şu an kıdemli müdür pozisyonunda bulunan 30 yaşındaki bir diğer çalışan ise mevcut hisselerinin toplam değerinin 600 bin sterline ulaştığını belirterek, bu durumun ailesinin geleceğini güvence altına aldığını ifade etti. Şirket yönetimi, henüz dağıtılmamış olan 175 milyon sterlinlik bir fonun daha bulunduğunu ve bu kaynağın da ilerleyen süreçte çalışanlara aktarılacağını duyurdu.

Gençlik yıllarında işçilik yapan kurucu Matt Moulding başarı öyküsüyle dikkat çekiyor

Gençlik yıllarında işçilik yapan kurucu Matt Moulding başarı öyküsüyle dikkat çekiyor

Şirketin kurucusu Matt Moulding, geçmişte bulaşıkçılık ve fabrika işçiliği gibi çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra e-ticaret dünyasına adım attı. İlk olarak internet üzerinden CD satışı gerçekleştirerek ticarete başlayan Moulding, zamanla büyük perakende markalarına web altyapısı ve e-ticaret platformu sağlayan dev bir yapı inşa etti. Borsaya arz edilmesinin ardından piyasa değeri 6,3 milyar sterline ulaşan The Hut Group bünyesinde Moulding’in %25 oranında hissesi bulunuyor. Kişisel servetinin 1,6 milyar sterlin seviyesinde olduğu tahmin edilen iş insanı, yıllık 750 bin sterlinlik maaşının tamamını hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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