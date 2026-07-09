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Yenileme Yaparken Kazara Keşfettiler: Çocuk Parkının Altında 176 Adet Bomba Yatıyormuş

Yenileme Yaparken Kazara Keşfettiler: Çocuk Parkının Altında 176 Adet Bomba Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 00:04
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İngiltere’nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde yer alan Wooler kasabasındaki bir çocuk parkında yürütülen yenileme çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma büyük bir askeri mühimmat varlığını ortaya çıkardı. Ocak 2025'te Scotts Park bünyesinde başlatılan engelsiz oyun alanı projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, onlarca yıl boyunca fark edilmeyen 176 adet askeri eğitim bombası tespit edildi. İlk olarak yüzeye yakın bir noktada metal bir nesneye rastlanmasıyla başlayan süreç, kısa süre içinde geniş çaplı bir kamu güvenliği operasyonuna dönüştü.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/w...
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İlk kazılarda tespit edilen şüpheli nesneler kısa sürede askeri operasyonun başlamasına yol açtı

İlk kazılarda tespit edilen şüpheli nesneler kısa sürede askeri operasyonun başlamasına yol açtı

Resmi makamlar ile basına yansıyan bilgilere göre, kazı ekipleri 14 Ocak 2025 tarihinde toprak altında şüpheli bir cisimle karşılaştı. Durumun uzman ekiplere bildirilmesinin ardından başlatılan detaylı tarama faaliyetlerinin ilk gününde 65, ikinci gününde ise 90 askeri mühimmat daha gün yüzüne çıkarıldı. Toplamda 176 adede ulaşan mühimmat varlığı nedeniyle oyun alanındaki tüm inşaat faaliyetleri askıya alındı. Uzmanlar, arazinin henüz sadece bir bölümünün temizlendiğini belirterek toprak altında yeni nesnelerin bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Eğitim amaçlı üretilen mühimmatların içinde patlayıcı madde ve aktif fünyelerin bulunduğu belirlendi

Eğitim amaçlı üretilen mühimmatların içinde patlayıcı madde ve aktif fünyelerin bulunduğu belirlendi

Bulunan nesneler askeri literatürde eğitim bombası olarak sınıflandırılsa da uzman ekipler mühimmatların tamamen zararsız olmadığını açıkladı. Ağırlıkları 4 ile 5,2 kilogram arasında değişen bu cihazların önemli bir kısmında, iç patlayıcı mekanizmaların ve fünyelerin varlığını koruduğu saptandı. Bu durum, mühimmatların taşınması ve imha edilmesi sürecinde üst düzey güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorunlu kıldı. Northumberland İlçe Konseyi mali desteğiyle yürütülen bu riskli temizlik operasyonunun bütçesi ise yaklaşık 30 bin ile 40 bin sterlin arasında bir maliyet oluşturdu.

Arazinin geçmişte sivil savunma birlikleri tarafından aktif bir eğitim sahası olarak kullanıldığı üzerinde duruluyor

Arazinin geçmişte sivil savunma birlikleri tarafından aktif bir eğitim sahası olarak kullanıldığı üzerinde duruluyor

Yetkililer, Scotts Park arazisinin İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiliz iç savunma yapılanması olan 'Home Guard' birliklerine tahsis edilmiş bir eğitim alanı olabileceği hipotezini inceliyor. Mühimmatların dar bir alanda bu denli yoğun şekilde kümelenmesi, bu tarihsel geçmişi destekleyen en önemli kanıt olarak görülüyor. Yerel meclis üyeleri, çocukların uzun yıllar boyunca bu tehlikeli materyallerin üzerinde oynadığı gerçeğinin toplumda büyük endişe yarattığını ifade etti. Bölgenin yeniden kullanıma açılması amacıyla yüzde yüz güvenlik sertifikası alınması şartı getirildi.

Avrupa genelinde yürütülen kentsel projelerde savaş döneminden kalan mühimmatlar varlığını sürdürüyor

Avrupa genelinde yürütülen kentsel projelerde savaş döneminden kalan mühimmatlar varlığını sürdürüyor

Wooler kasabasında yaşanan bu gelişme, Avrupa kıtasının geçmişindeki savaş izlerinin günümüze kadar ulaştığını gösteren tek örnek olarak kalmadı. Nitekim Haziran 2025'te Almanya’nın Köln kentindeki bir inşaat çalışmasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombasının bulunması, şehirde 20 bini aşkın insanın tahliye edilmesine sebebiyet verdi. İngiltere'deki vakayı farklı kılan husus ise, bu askeri kalıntıların doğrudan sivil ve hassas bir sosyal donatı alanının altında yer alması oldu. Bu tür bulgular, tarihi alanlardaki imar faaliyetlerinde zemin analizlerinin önemini ortaya koyuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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