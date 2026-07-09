Yenileme Yaparken Kazara Keşfettiler: Çocuk Parkının Altında 176 Adet Bomba Yatıyormuş

Bulunan nesneler askeri literatürde eğitim bombası olarak sınıflandırılsa da uzman ekipler mühimmatların tamamen zararsız olmadığını açıkladı. Ağırlıkları 4 ile 5,2 kilogram arasında değişen bu cihazların önemli bir kısmında, iç patlayıcı mekanizmaların ve fünyelerin varlığını koruduğu saptandı. Bu durum, mühimmatların taşınması ve imha edilmesi sürecinde üst düzey güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorunlu kıldı. Northumberland İlçe Konseyi mali desteğiyle yürütülen bu riskli temizlik operasyonunun bütçesi ise yaklaşık 30 bin ile 40 bin sterlin arasında bir maliyet oluşturdu.