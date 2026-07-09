Yenileme Yaparken Kazara Keşfettiler: Çocuk Parkının Altında 176 Adet Bomba Yatıyormuş
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İngiltere’nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde yer alan Wooler kasabasındaki bir çocuk parkında yürütülen yenileme çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma büyük bir askeri mühimmat varlığını ortaya çıkardı. Ocak 2025'te Scotts Park bünyesinde başlatılan engelsiz oyun alanı projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda, onlarca yıl boyunca fark edilmeyen 176 adet askeri eğitim bombası tespit edildi. İlk olarak yüzeye yakın bir noktada metal bir nesneye rastlanmasıyla başlayan süreç, kısa süre içinde geniş çaplı bir kamu güvenliği operasyonuna dönüştü.
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İlk kazılarda tespit edilen şüpheli nesneler kısa sürede askeri operasyonun başlamasına yol açtı
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Eğitim amaçlı üretilen mühimmatların içinde patlayıcı madde ve aktif fünyelerin bulunduğu belirlendi
Arazinin geçmişte sivil savunma birlikleri tarafından aktif bir eğitim sahası olarak kullanıldığı üzerinde duruluyor
Avrupa genelinde yürütülen kentsel projelerde savaş döneminden kalan mühimmatlar varlığını sürdürüyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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