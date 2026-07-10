Dünyada Sadece 1 Tane Üretildi: Bu Araba İstanbul'da 19 Daire Fiyatına Satılıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.press.rolls-roycemotorcar...
Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, tamamen kişiye özel tasarım anlayışıyla geliştirdiği yeni modeli 'Ghost Extended Savile Row'u kamuoyuna tanıttı. Londra’nın geleneksel terzilik merkezi Savile Row’dan ilham alınarak tasarlanan bu ultra lüks araç, türünün tek örneği olarak kayıtlara geçti. İngiliz terzilik zarafetini otomotiv mühendisliğiyle harmanlayan bu benzersiz model, 2026 Goodwood Hız Festivali kapsamında otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aracın dış tasarımı klasik bir takım elbisenin asil duruşunu yansıtıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İç mekandaki ince işçilik asırlık terzilik geleneklerine sadık kalıyor
Arka kol dayanağındaki nakış çalışması marka tarihinin en karmaşık yapısı olarak öne çıkıyor
Vergilerle birlikte hesaplanan Türkiye fiyatı lüks konut piyasasıyla yarışıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın