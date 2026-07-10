Dünyada Sadece 1 Tane Üretildi: Bu Araba İstanbul'da 19 Daire Fiyatına Satılıyor

Resmi satış fiyatı gizli tutulan bu özel yapım aracın yurt dışı çıplak değerinin en az 500 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Aracın Türkiye’ye ithal edilmesi senaryosunda ise motor hacminden kaynaklanan %220 ÖTV ve %20 KDV gibi yüksek lüks araç vergileri devreye giriyor. Tüm yasal yükümlülüklerle birlikte otomobilin Türkiye anahtar teslim fiyatı yaklaşık 1.9 milyon ila 2 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 94 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Bu astronomik tutar, İstanbul'da tanesi 5 milyon TL değerinde olan yaklaşık 19 adet dairenin toplam bedeline karşılık geliyor.