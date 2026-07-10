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Dünyada Sadece 1 Tane Üretildi: Bu Araba İstanbul'da 19 Daire Fiyatına Satılıyor

Dünyada Sadece 1 Tane Üretildi: Bu Araba İstanbul'da 19 Daire Fiyatına Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 16:41
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Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, tamamen kişiye özel tasarım anlayışıyla geliştirdiği yeni modeli 'Ghost Extended Savile Row'u kamuoyuna tanıttı. Londra’nın geleneksel terzilik merkezi Savile Row’dan ilham alınarak tasarlanan bu ultra lüks araç, türünün tek örneği olarak kayıtlara geçti. İngiliz terzilik zarafetini otomotiv mühendisliğiyle harmanlayan bu benzersiz model, 2026 Goodwood Hız Festivali kapsamında otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

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Kaynak: https://www.press.rolls-roycemotorcar...
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Aracın dış tasarımı klasik bir takım elbisenin asil duruşunu yansıtıyor

Aracın dış tasarımı klasik bir takım elbisenin asil duruşunu yansıtıyor

Otomobilin dış gövdesinde, klasik bir lacivert takım elbise ve beyaz gömlek kombinasyonunu andıran 'Midnight Sapphire' ile 'English White' renklerinden oluşan çift tonlu özel bir boya mimarisi tercih edildi. Aracın yan tarafında ise geleneksel el çizimi şeritlerin yerine gümüş renkli ince bir detay çizgisi konumlandırıldı. Bu özel hat, şık bir giyimi tamamlayan lüks bir kol düğmesini ya da klasik bir kol saatini simgeleyen bir aksesuar olarak tasarımı destekliyor.

İç mekandaki ince işçilik asırlık terzilik geleneklerine sadık kalıyor

İç mekandaki ince işçilik asırlık terzilik geleneklerine sadık kalıyor

Rolls-Royce ile Savile Row arasındaki geçmişi 1905 yılına uzanan köklü bağ, kabin içerisindeki detaylarda kendisini gösteriyor. İç mekanda yer alan 'Navy Blue' ve 'Arctic White' renklerindeki deri döşemeler, klasik çizgili takım elbiseleri andıran dikey dikiş desenleriyle birleşiyor. Şirket, bu özel dikey dikiş uygulamasının marka tarihinde ilk kez koltuklarda kullanıldığını duyurdu. Açık gözenekli beyaz ahşap kaplamalar, deri kaplı sinyal kolları ve iklimlendirme kumandaları da bu sanatsal bütünlüğü tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Arka kol dayanağındaki nakış çalışması marka tarihinin en karmaşık yapısı olarak öne çıkıyor

Arka kol dayanağındaki nakış çalışması marka tarihinin en karmaşık yapısı olarak öne çıkıyor

Aracın en dikkat çekici mühendislik detaylarından birini arka kol dayanağının altına gizlenen özel bir nakış çalışması oluşturuyor. Rolls-Royce’un Goodwood’daki üretim tesisinin kuş bakışı görünümünü yansıtan bu desen için tam 250 bin dikiş ve 1.830 metre iplik sarf edildi. Bu özel çalışma, markanın tarihindeki en karmaşık tek parça nakış işi unvanını elinde bulunduruyor.

Vergilerle birlikte hesaplanan Türkiye fiyatı lüks konut piyasasıyla yarışıyor

Vergilerle birlikte hesaplanan Türkiye fiyatı lüks konut piyasasıyla yarışıyor

Resmi satış fiyatı gizli tutulan bu özel yapım aracın yurt dışı çıplak değerinin en az 500 bin dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Aracın Türkiye’ye ithal edilmesi senaryosunda ise motor hacminden kaynaklanan %220 ÖTV ve %20 KDV gibi yüksek lüks araç vergileri devreye giriyor. Tüm yasal yükümlülüklerle birlikte otomobilin Türkiye anahtar teslim fiyatı yaklaşık 1.9 milyon ila 2 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 94 milyon TL) seviyesine ulaşıyor. Bu astronomik tutar, İstanbul'da tanesi 5 milyon TL değerinde olan yaklaşık 19 adet dairenin toplam bedeline karşılık geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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