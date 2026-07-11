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Uçak Penceresi Patladı, Dışarı Sürüklenen Yolcuyu Eşi Kurtardı: Uçak Tipinin Kaza Geçmişi Korkuttu

Uçak Penceresi Patladı, Dışarı Sürüklenen Yolcuyu Eşi Kurtardı: Uçak Tipinin Kaza Geçmişi Korkuttu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 16:56
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Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Malta Air firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında havada motor arızası meydana geldi. Seyir esnasında motordan kopan parçaların kabin pencerelerinden birine çarpması sonucu büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Pencerenin patlamasıyla birlikte kabin içindeki hava basıncı aniden düştü ve uçakta şiddetli bir hava akımı oluştu. O esnada pencere kenarındaki koltukta oturan 61 yaşındaki bir Sırbistan vatandaşı, oluşan güçlü emme kuvvetinin etkisiyle koltuğundan fırlayarak pencereden dışarı doğru sürüklenmeye başladı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Yolcunun eşi tarafından gerçekleştirilen ani müdahale facianın önüne geçti

Yolcunun eşi tarafından gerçekleştirilen ani müdahale facianın önüne geçti

Eşinin uçağın dışına doğru çekildiğini fark eden kadın yolcu, büyük bir refleks göstererek adamın bacaklarına sarıldı. Kabin içindeki dondurucu rüzgara ve yüksek irtifadaki şiddetli hava akımına rağmen eşini bırakmayan kadın, yolcuyu uçağın içinde tutmayı başardı. Olay esnasında kabin basıncının ani kaybı nedeniyle tavandaki oksijen maskeleri otomatik olarak aşağı indi ve yolcular arasında büyük bir panik yaşandı. FlightRadar24 verilerine göre, havada yaklaşık bir saat kalan ve 16 bin feet yüksekliğe kadar ulaşan uçak, yaşanan acil durum üzerine Selanik Havalimanı’na geri dönerek güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Olayın ardından hastaneye sevk edilen Sırp yolcunun, uçağın dışındaki aşırı soğuk hava akımı ve sürtünme sebebiyle vücudunda ciddi yanıklar meydana geldiği ve ağır bir şok geçirdiği kaydedildi.

Havacılık sektöründe yaşanan son kazalar Boeing uçaklarının güvenliğini yeniden tartışmaya açtı

Havacılık sektöründe yaşanan son kazalar Boeing uçaklarının güvenliğini yeniden tartışmaya açtı

Meydana gelen bu olay, Amerikan uçak üreticisi Boeing firmasının karıştığı ilk güvenlik zafiyeti olarak öne çıkmıyor. Havacılık verileri incelendiğinde, şirketin ürettiği farklı modellerin son yıllarda birçok ölümlü ve tehlikeli kazaya karıştığı görülüyor. 2024 yılında Alaska Airlines firmasına ait Boeing 737 Max 9 tipi bir uçağın kabin paneli uçuş esnasında patlamış, uçak 170'ten fazla yolcusuyla acil iniş yapmıştı. Yine aynı yıl Azerbaycan Havayolları’na bağlı Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı Aktau yakınlarında düşmüş ve olayda 38 kişi hayatını kaybetmişti. 2025 yılına gelindiğinde ise Hindistan'da Air India firmasına ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağın düşmesi sonucu 290’dan fazla insan yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu son olayla birlikte, uluslararası havacılık otoritelerinin uçak bakım ve denetim süreçlerine yönelik incelemeleri derinleştirmesi bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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