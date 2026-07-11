Uçak Penceresi Patladı, Dışarı Sürüklenen Yolcuyu Eşi Kurtardı: Uçak Tipinin Kaza Geçmişi Korkuttu

Eşinin uçağın dışına doğru çekildiğini fark eden kadın yolcu, büyük bir refleks göstererek adamın bacaklarına sarıldı. Kabin içindeki dondurucu rüzgara ve yüksek irtifadaki şiddetli hava akımına rağmen eşini bırakmayan kadın, yolcuyu uçağın içinde tutmayı başardı. Olay esnasında kabin basıncının ani kaybı nedeniyle tavandaki oksijen maskeleri otomatik olarak aşağı indi ve yolcular arasında büyük bir panik yaşandı. FlightRadar24 verilerine göre, havada yaklaşık bir saat kalan ve 16 bin feet yüksekliğe kadar ulaşan uçak, yaşanan acil durum üzerine Selanik Havalimanı’na geri dönerek güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Olayın ardından hastaneye sevk edilen Sırp yolcunun, uçağın dışındaki aşırı soğuk hava akımı ve sürtünme sebebiyle vücudunda ciddi yanıklar meydana geldiği ve ağır bir şok geçirdiği kaydedildi.