Uçak Penceresi Patladı, Dışarı Sürüklenen Yolcuyu Eşi Kurtardı: Uçak Tipinin Kaza Geçmişi Korkuttu
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Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Memmingen şehrine gitmek üzere havalanan Malta Air firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında havada motor arızası meydana geldi. Seyir esnasında motordan kopan parçaların kabin pencerelerinden birine çarpması sonucu büyük bir gürültüyle patlama yaşandı. Pencerenin patlamasıyla birlikte kabin içindeki hava basıncı aniden düştü ve uçakta şiddetli bir hava akımı oluştu. O esnada pencere kenarındaki koltukta oturan 61 yaşındaki bir Sırbistan vatandaşı, oluşan güçlü emme kuvvetinin etkisiyle koltuğundan fırlayarak pencereden dışarı doğru sürüklenmeye başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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