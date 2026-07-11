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Tek Başlarına 2 Milyon Ağaç Dikerek Dev Ormanı Hayata Döndüren Çiftin Trajik Hikayesi

Tek Başlarına 2 Milyon Ağaç Dikerek Dev Ormanı Hayata Döndüren Çiftin Trajik Hikayesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 19:23
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Brezilya’nın kuruyan topraklarında büyük bir çevre hareketi başlatan Lélia Wanick ve efsanevi fotoğrafçı Sebastião Salgado, insanlığın doğaya borcunu ödemenin en somut örneğini sergiledi. Çift, yirmi yılı aşkın sürede iki milyondan fazla ağaç dikerek tamamen yok olmuş bir ekosistemi küllerinden yeniden canlandırmayı başardı. Onların yürüttüğü bu sistemli çalışma, kuruyan nehirleri hayata döndürürken yüzlerce vahşi yaşam türüne de yeniden güvenli bir yuva sağladı.

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Kaynak: https://globalvoices.org/2025/06/05/f...
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İnsanlığın en karanlık dönemine tanıklık eden ünlü fotoğrafçı ağır bir yıkım yaşamıştı

İnsanlığın en karanlık dönemine tanıklık eden ünlü fotoğrafçı ağır bir yıkım yaşamıştı

Dünyaca ünlü belgesel fotoğrafçısı Sebastião Salgado, 1990’ların sonunda Ruanda soykırımı sırasında yaşanan vahşeti ve toplu ölümleri yerinde fotoğrafladıktan sonra ağır bir psikolojik çöküşle sarsıldı. İnsanlığa olan inancını kaybeden, ruhsal ve bedensel sağlığı bozulan Salgado, adeta ölümün kıyısına gelerek huzur bulmak umuduyla Brezilya’daki baba ocağına sığındı. Ancak çocukluğunun yemyeşil Atlas Ormanları tamamen yok oldu; geriye tıpkı Salgado'nun ruhu gibi erozyona uğramış, kurak ve tamamen ölmüş bir toprak parçası kaldı.

En derin umutsuzluk anında filizlenen fikir büyük bir dönüşümün kapısını araladı

En derin umutsuzluk anında filizlenen fikir büyük bir dönüşümün kapısını araladı

Sığındıkları son güvenli yerin de yok olduğunu gören çift, en büyük yıkımı yaşadıkları bu karanlık dönemde kaderlerini değiştirecek adımı attı. Eşi Lélia Wanick Salgado, hem can çekişen toprağı hem de hayata küsen eşini kurtarmak amacıyla bölgeyi baştan aşağı yeniden ağaçlandırma fikrini ortaya koydu. Çift, 1998 yılında kurdukları Instituto Terra bünyesinde 293 yerli bitki türüne ait milyonlarca tohum topladı; böylece hem bir adamın ruhu hem de kuruyan bir coğrafya dikilen ilk fidelerle birlikte yeniden nefes almaya başladı.

Ekosistemin küllerinden doğmasıyla yüzlerce canlı türü eski yuvasına kavuştu

Ekosistemin küllerinden doğmasıyla yüzlerce canlı türü eski yuvasına kavuştu

Zaman içinde 2,7 milyondan fazla fidenin toprakla buluşması sayesinde bölgenin kaderi mucizevi bir şekilde değişti, toprak nemini geri kazandı ve kurumuş su kaynakları yeniden çağlamaya başladı. Ekosistemin canlanmasıyla, doğanın gerçek sahipleri de eski yuvalarına geri döndü; bölge 172 kuş türüne, 33 memeliye, 15 amfibi ve 15 sürüngen türüne ev sahipliği yapmaya başladı. İnsanlığa muazzam bir miras bırakan Sebastião Salgado, 23 Mayıs 2025 yılında hayatını kaybetti ve geride insan eliyle yaratılan yıkımın yine insan eliyle telafi edilebileceğini kanıtlayan devasa bir yeşil cennet bıraktı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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