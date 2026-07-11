Tek Başlarına 2 Milyon Ağaç Dikerek Dev Ormanı Hayata Döndüren Çiftin Trajik Hikayesi
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Kaynak: https://globalvoices.org/2025/06/05/f...
Brezilya’nın kuruyan topraklarında büyük bir çevre hareketi başlatan Lélia Wanick ve efsanevi fotoğrafçı Sebastião Salgado, insanlığın doğaya borcunu ödemenin en somut örneğini sergiledi. Çift, yirmi yılı aşkın sürede iki milyondan fazla ağaç dikerek tamamen yok olmuş bir ekosistemi küllerinden yeniden canlandırmayı başardı. Onların yürüttüğü bu sistemli çalışma, kuruyan nehirleri hayata döndürürken yüzlerce vahşi yaşam türüne de yeniden güvenli bir yuva sağladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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