Tek Başlarına 2 Milyon Ağaç Dikerek Dev Ormanı Hayata Döndüren Çiftin Trajik Hikayesi

Sığındıkları son güvenli yerin de yok olduğunu gören çift, en büyük yıkımı yaşadıkları bu karanlık dönemde kaderlerini değiştirecek adımı attı. Eşi Lélia Wanick Salgado, hem can çekişen toprağı hem de hayata küsen eşini kurtarmak amacıyla bölgeyi baştan aşağı yeniden ağaçlandırma fikrini ortaya koydu. Çift, 1998 yılında kurdukları Instituto Terra bünyesinde 293 yerli bitki türüne ait milyonlarca tohum topladı; böylece hem bir adamın ruhu hem de kuruyan bir coğrafya dikilen ilk fidelerle birlikte yeniden nefes almaya başladı.