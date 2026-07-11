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Aldıkları Evde Gizli Kapı Buldular: Dev Sığınaktan Gaz Maskeleri ve Gizemli Malzemeler Çıktı

Aldıkları Evde Gizli Kapı Buldular: Dev Sığınaktan Gaz Maskeleri ve Gizemli Malzemeler Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 23:06
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Mülk satın alan bir aile, geniş bodrum katına sahip sıradan bir gayrimenkul edindiğini düşünürken, yakın tarihin en sıra dışı keşiflerinden birine şahitlik etti. Evin eski sahibinin aşırı senaryolara karşı hazırlık yapan bir sağkalımcı olduğu bilinmesine rağmen, konutun derinliklerinde saklanan yapının büyüklüğü tahminlerin çok ötesine geçti. Keşif süreci, yeni ev sahibinin torunu Carly'nin sosyal medyada paylaştığı bir video kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, uluslararası basının ve kamuoyunun ilgisini bu gizemli meskene yöneltti.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/f...
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Yapılan incelemelerde sıradan görünümlü yapı elemanlarının arkasına dahice gizlenmiş geçitler saptandı.

Yapılan incelemelerde sıradan görünümlü yapı elemanlarının arkasına dahice gizlenmiş geçitler saptandı.

İlk bakışta normal bir bodrum katı izlenimi veren alanda, mimari yapıya ustalıkla entegre edilmiş mekanizmalar bulundu. Duvar üzerinde yer alan ve sıradan bir tesisat parçası gibi duran sahte bir su borusunun aslında gizli bir bölmenin açma mandalı görevi gördüğü belirlendi. Bu mekanizma harekete geçirildiğinde açılan gizli kapının uzun süreli gıda depolama amacıyla inşa edilen geniş bir kilere açıldığı gözlemlendi. İçeride konserve yiyecek rafları ile birlikte güvenliği artırmak adına yerleştirilmiş bir çelik kasanın varlığı tespit edildi.

Araştırmalarını derinleştiren aile, ikinci bir gizli geçide daha ulaştı. Bu defa, binanın elektrik şebekesine ait bir panel süsü verilmiş sahte bir kapakla karşılaşıldı. Elektrik panosu görünümündeki bu panelin arkasında, ana sığınağa doğrudan erişim sağlayan korunaklı bir tünel yer aldı.

Yeraltı sığınağının acil durumlarda dış dünyadan tamamen bağımsız bir yaşam alanı sunacak şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

Yeraltı sığınağının acil durumlarda dış dünyadan tamamen bağımsız bir yaşam alanı sunacak şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

Geçit aşıldıktan sonra ulaşılan sığınak kısmında, uzun süreli izolasyon koşullarına uygun bir altyapı ile karşılaşıldı. Bu yeraltı yapısında, içeriden kilitlenme özelliğine sahip ağır kapılar, altı adet ranza, raflarda muhafaza edilen gaz maskeleri ve olası kesintilere karşı manuel çalışan bir su pompalama sistemi yer aldı. Eski mülk sahibinin biyolojik veya nükleer tehdit senaryolarına karşı tüm ayrıntıları en ince detayına kadar planladığı resmi raporlara yansıdı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay küresel ölçekteki acil durum hazırlığı eğilimlerini yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay küresel ölçekteki acil durum hazırlığı eğilimlerini yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası haber ajanslarının geniş yer ayırdığı bu hadise, toplumsal düzeyde farklı tartışmaları beraberinde getirdi. Kimi uzmanlar bu tür sığınakların inşasını bireysel savunma refleksi olarak değerlendirirken, bazı çevreler ise yeraltı yapılarının klostrofobik etkilerine dikkat çekti. Sektörel araştırmalar, küresel krizler ve salgın hastalıklar sebebiyle acil durum hazırlık pazarının önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık bir hacme ulaşacağını gösterdi. Bahse konu mülkü benzersiz kılan temel unsurun ise ticari trendlerden ziyade, kusursuz bir mühendislikle gizlenen bu gizemli sığınak mimarisi olduğu kaydedildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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