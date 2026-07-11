Aldıkları Evde Gizli Kapı Buldular: Dev Sığınaktan Gaz Maskeleri ve Gizemli Malzemeler Çıktı

İlk bakışta normal bir bodrum katı izlenimi veren alanda, mimari yapıya ustalıkla entegre edilmiş mekanizmalar bulundu. Duvar üzerinde yer alan ve sıradan bir tesisat parçası gibi duran sahte bir su borusunun aslında gizli bir bölmenin açma mandalı görevi gördüğü belirlendi. Bu mekanizma harekete geçirildiğinde açılan gizli kapının uzun süreli gıda depolama amacıyla inşa edilen geniş bir kilere açıldığı gözlemlendi. İçeride konserve yiyecek rafları ile birlikte güvenliği artırmak adına yerleştirilmiş bir çelik kasanın varlığı tespit edildi.

Araştırmalarını derinleştiren aile, ikinci bir gizli geçide daha ulaştı. Bu defa, binanın elektrik şebekesine ait bir panel süsü verilmiş sahte bir kapakla karşılaşıldı. Elektrik panosu görünümündeki bu panelin arkasında, ana sığınağa doğrudan erişim sağlayan korunaklı bir tünel yer aldı.