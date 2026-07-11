Aldıkları Evde Gizli Kapı Buldular: Dev Sığınaktan Gaz Maskeleri ve Gizemli Malzemeler Çıktı
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Mülk satın alan bir aile, geniş bodrum katına sahip sıradan bir gayrimenkul edindiğini düşünürken, yakın tarihin en sıra dışı keşiflerinden birine şahitlik etti. Evin eski sahibinin aşırı senaryolara karşı hazırlık yapan bir sağkalımcı olduğu bilinmesine rağmen, konutun derinliklerinde saklanan yapının büyüklüğü tahminlerin çok ötesine geçti. Keşif süreci, yeni ev sahibinin torunu Carly'nin sosyal medyada paylaştığı bir video kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunuldu. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, uluslararası basının ve kamuoyunun ilgisini bu gizemli meskene yöneltti.
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Yapılan incelemelerde sıradan görünümlü yapı elemanlarının arkasına dahice gizlenmiş geçitler saptandı.
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Yeraltı sığınağının acil durumlarda dış dünyadan tamamen bağımsız bir yaşam alanı sunacak şekilde tasarlandığı anlaşıldı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay küresel ölçekteki acil durum hazırlığı eğilimlerini yeniden gündeme taşıdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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