article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sahilde Bulduğu İHA'yı Evine Götürdü: Jandarma Soruşturma Başlattı

Sahilde Bulduğu İHA'yı Evine Götürdü: Jandarma Soruşturma Başlattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 20:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde Camitepe Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki A.Ç., kıyıda bir insansız hava aracı tespit etti. Bulduğu hava aracını kendi imkanlarıyla otomobiline yükleyen vatandaş, nesneyi evinin bahçesine götürdükten sonra jandarma komutanlığına ihbarda bulundu.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güvenlik güçleri İHA'nın taşındığı adreste geniş güvenlik önlemleri aldı

Güvenlik güçleri İHA'nın taşındığı adreste geniş güvenlik önlemleri aldı

Alınan ihbar üzerine olay yerine Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden uzman ekipler, İHA’nın konumlandırıldığı bahçe ve çevresini güvenlik şeridi içine alarak emniyeti sağladı. İHA üzerinde patlayıcı madde veya mühimmat bulunma riskine karşı detaylı incelemeler uzman personel tarafından gerçekleştirildi.

Yaşanan sıra dışı olay hakkında adli tahkikat başlatıldı

Yaşanan sıra dışı olay hakkında adli tahkikat başlatıldı

Meydana gelen olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına bilgi aktarıldı. Savcılık talimatları doğrultusunda, askeri veya sivil menşei henüz belirlenemeyen insansız hava aracının bölgeye nasıl ulaştığına ve izlenen prosedüre yönelik adli soruşturma açıldı. Ekiplerin olay yerindeki teknik tespit ve inceleme çalışmaları titizlikle devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın