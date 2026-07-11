Sahilde Bulduğu İHA'yı Evine Götürdü: Jandarma Soruşturma Başlattı

Alınan ihbar üzerine olay yerine Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ile Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden uzman ekipler, İHA’nın konumlandırıldığı bahçe ve çevresini güvenlik şeridi içine alarak emniyeti sağladı. İHA üzerinde patlayıcı madde veya mühimmat bulunma riskine karşı detaylı incelemeler uzman personel tarafından gerçekleştirildi.