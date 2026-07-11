Sahilde Bulduğu İHA'yı Evine Götürdü: Jandarma Soruşturma Başlattı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde Camitepe Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki A.Ç., kıyıda bir insansız hava aracı tespit etti. Bulduğu hava aracını kendi imkanlarıyla otomobiline yükleyen vatandaş, nesneyi evinin bahçesine götürdükten sonra jandarma komutanlığına ihbarda bulundu.
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Güvenlik güçleri İHA'nın taşındığı adreste geniş güvenlik önlemleri aldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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