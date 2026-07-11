Uzmanlar Alarma Geçti: Beyin Yiyen Amip "Korku Filmi Gibi" Dünyaya Yayılıyor
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Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Kosta Rika tatilinin ardından rahatsızlanan 11 yaşındaki Jordan Smelski, Naegleria fowleri adlı mikroskobik organizmanın yol açtığı beyin enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Halk arasında 'beyin yiyen amip' olarak adlandırılan bu patojen, sıcak göller, kaplıcalar ve denetlenmeyen havuzlarda çoğalma şansı buluyor. İnsanların bu sulara dalması esnasında burun yoluyla vücuda nüfuz eden amip, merkezi sinir sistemine ulaşarak beyin dokusunu tahrip etmeye başlıyor. Son olarak Hindistan'da 200'den fazla vakanın saptanmasıyla tarihin en büyük salgını kayıtlara geçerken, dünya genelindeki toplam vaka sayısı 500 sınırına yaklaşma gösteriyor.
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Kaynak: BBC
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Küresel iklim krizi bu ölümcül organizmanın coğrafi yayılımını hızlandırıyor.
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Anatomik yapıları ve davranışsal alışkanlıkları çocukları bu enfeksiyona karşı daha açık hale getiriyor.
Alınacak basit hijyen önlemleri ve doğru su kullanımı hayati riskleri büyük oranda engelliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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