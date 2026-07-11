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Uzmanlar Alarma Geçti: Beyin Yiyen Amip "Korku Filmi Gibi" Dünyaya Yayılıyor

Uzmanlar Alarma Geçti: Beyin Yiyen Amip "Korku Filmi Gibi" Dünyaya Yayılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 19:57
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Kosta Rika tatilinin ardından rahatsızlanan 11 yaşındaki Jordan Smelski, Naegleria fowleri adlı mikroskobik organizmanın yol açtığı beyin enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti. Halk arasında 'beyin yiyen amip' olarak adlandırılan bu patojen, sıcak göller, kaplıcalar ve denetlenmeyen havuzlarda çoğalma şansı buluyor. İnsanların bu sulara dalması esnasında burun yoluyla vücuda nüfuz eden amip, merkezi sinir sistemine ulaşarak beyin dokusunu tahrip etmeye başlıyor. Son olarak Hindistan'da 200'den fazla vakanın saptanmasıyla tarihin en büyük salgını kayıtlara geçerken, dünya genelindeki toplam vaka sayısı 500 sınırına yaklaşma gösteriyor.

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Kaynak: BBC

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Küresel iklim krizi bu ölümcül organizmanın coğrafi yayılımını hızlandırıyor.

Küresel iklim krizi bu ölümcül organizmanın coğrafi yayılımını hızlandırıyor.

Geçmiş yıllarda çoğunlukla ABD'nin güney bölgeleri, Pakistan ve Avustralya gibi sıcak iklim kuşağındaki ülkelerde görülen vakalar, son dönemde kuzey yarımküreye doğru kayma eğilimi sergiliyor. İtalya, Belçika ve Slovakya'nın yanı sıra ABD'nin soğuk kuzey eyaletlerinden Minnesota'da da yeni enfeksiyonlar rapor ediliyor. Uzmanlar, yükselen hava ve su sıcaklıklarının amipin yaşam alanını genişlettiğini ve organizmayı daha aktif hale getirdiğini ifade ediyor. Bununla birlikte, gelişen laboratuvar imkanları sayesinde teşhis kabiliyetinin artması da istatistiklerdeki yükselişin bir diğer sebebi olarak gösteriliyor.

Anatomik yapıları ve davranışsal alışkanlıkları çocukları bu enfeksiyona karşı daha açık hale getiriyor.

Anatomik yapıları ve davranışsal alışkanlıkları çocukları bu enfeksiyona karşı daha açık hale getiriyor.

Veriler, enfeksiyondan en çok etkilenen grubun 12 yaş civarındaki çocuklar olduğunu ortaya koyuyor. Çocukların sıcak tatlı sularda daha uzun süre vakit geçirmesi ve burun-beyin bariyerlerinin yetişkinlere kıyasla daha geçirgen yapıda bulunması bu durumu tetikliyor. İlk evrelerde menenjit belirtileriyle karıştırılan hastalık, beyinde şiddetli şişmeye yol açarak geri dönüşü olmayan hasarlar bırakıyor. Tarihsel olarak %97 seviyesinde seyreden ölüm oranı, tıp dünyasını endişelendirse de Hindistan'daki son salgında erken teşhis ve yeni tedavi protokolleri sayesinde hastaların yarısından fazlasının hayatta kalması umut verici bir gelişme sayılıyor.

Alınacak basit hijyen önlemleri ve doğru su kullanımı hayati riskleri büyük oranda engelliyor.

Alınacak basit hijyen önlemleri ve doğru su kullanımı hayati riskleri büyük oranda engelliyor.

Söz konusu amip, sadece açık sularda yüzme esnasında değil, musluk suyuyla yapılan burun yıkama uygulamaları veya abdest gibi dini ritüeller sırasında da vücuda girebiliyor. Nitekim ABD'de şebeke suyuyla burun temizliği yapan yaşlı bir kadının hayatını kaybetmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, sıcak tatlı sularda yüzülürken mutlaka burun tıpası kullanılmasını veya başın suyun üstünde tutulmasını tavsiye ediyor. Sağlık otoriteleri, sinüs temizliği uygulamalarında kesinlikle doğrudan musluk suyu kullanılmamasını, yalnızca steril, damıtılmış ya da kaynatılarak soğutulmuş suların tercih edilmesini hayati bir kural olarak nitelendiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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