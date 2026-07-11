Uzmanlar Alarma Geçti: Beyin Yiyen Amip "Korku Filmi Gibi" Dünyaya Yayılıyor

Söz konusu amip, sadece açık sularda yüzme esnasında değil, musluk suyuyla yapılan burun yıkama uygulamaları veya abdest gibi dini ritüeller sırasında da vücuda girebiliyor. Nitekim ABD'de şebeke suyuyla burun temizliği yapan yaşlı bir kadının hayatını kaybetmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, sıcak tatlı sularda yüzülürken mutlaka burun tıpası kullanılmasını veya başın suyun üstünde tutulmasını tavsiye ediyor. Sağlık otoriteleri, sinüs temizliği uygulamalarında kesinlikle doğrudan musluk suyu kullanılmamasını, yalnızca steril, damıtılmış ya da kaynatılarak soğutulmuş suların tercih edilmesini hayati bir kural olarak nitelendiriyor.