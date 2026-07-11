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İki Genç Tarlalarında Çalışması İçin Robot Yaptı: Çiftçilerin İşini Elinden Aldı

İki Genç Tarlalarında Çalışması İçin Robot Yaptı: Çiftçilerin İşini Elinden Aldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 22:27
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Otonom tarım teknolojileri alanında önemli bir gelişmeye imza atan Valencia Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, sadece belirli bir olgunluğa erişmiş narin meyveleri seçerek toplayabilen 'Dragonbot' isimli robotu kamuoyuna tanıttı. Üniversitenin Tarımsal Robotik Laboratuvarı ile Otomasyon ve Endüstriyel Bilişim Enstitüsü ortaklığında yürütülen çalışma, Akdeniz bölgesinde ticari değeri hızla yükselen pitaya meyvesinin hasat sürecindeki iş gücü ihtiyacını ve ürün kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemleri barındıran bu otonom araç, tarım sektöründe hassas robotik uygulamaların uygulanabilirliğini somut bir şekilde ortaya koyuyor.

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Kaynak: https://www.clarin.com/estados-unidos...
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Geliştirilen Akıllı Sistem Yapay Zeka Yardımıyla Dalındaki Meyvelerin Olgunluk Seviyesini Analiz Ediyor

Geliştirilen Akıllı Sistem Yapay Zeka Yardımıyla Dalındaki Meyvelerin Olgunluk Seviyesini Analiz Ediyor

Geleneksel tarım mekanizasyonundan farklı olarak seçici hasat yeteneğiyle öne çıkan Dragonbot, bitki üzerindeki pitayaları kameralar aracılığıyla tarayarak her birinin olgunluk derecesini anlık verilerle tespit ediyor. Proje ekibi, robotun sadece toplama aşamasına gelen meyveleri kesip naklettiğini, gelişimini sürdürmesi gereken ürünlere ise dokunmadığını belirtiyor. Laboratuvar Direktörü Francisco Rovira, narin yapısı sebebiyle titiz bir toplama süreci gerektiren ejder meyvesine özel olarak dünyada tasarlanan ilk robotik sistemin bu çalışma olduğunu ifade ediyor. Akdeniz iklimine uyumu ve yüksek pazar talebiyle öne çıkan bu mahsul, akıllı tarım algoritmaları sayesinde insan hatasından uzak biçimde işleniyor.

Robotun Sahip Olduğu Kusursuz Seçim Yeteneği Gelecekte Çiftçilerin İşini Elinden Alabilir

Robotun Sahip Olduğu Kusursuz Seçim Yeteneği Gelecekte Çiftçilerin İşini Elinden Alabilir

Sistem mimarisindeki bu otonom seçicilik ve insan gözünden daha hassas çalışan analiz yeteneği, tarım sektörünün geleceğinde geleneksel çiftçilerin işini elinden alabilir. Yapay zekanın bir tarım işçisinin yıllara dayanan deneyimle kazandığı 'doğru meyveyi ayırt etme' yetisini dakikalar içinde simüle edebilmesi, insan gücüne olan bağımlılığı kritik seviyede düşürüyor. Uzmanlar, robotun yorulmadan 24 saat kesintisiz çalışabilmesi ve her meyveye standart bir profesyonellikle yaklaşması sebebiyle, yakın gelecekte tarlalardaki mavi yakalı iş gücünün yerini tamamen bu tür akıllı sistemlerin alabileceğini öngörüyor.

Esnek Tutucu Parmaklar ve Titreşimli Bıçaklar Sayesinde Hassas Mahsuller Zarar Görmeden Toplanıyor

Esnek Tutucu Parmaklar ve Titreşimli Bıçaklar Sayesinde Hassas Mahsuller Zarar Görmeden Toplanıyor

Engebeli arazi koşullarında rahatça hareket edebilmesi amacıyla dört tekerlekten çekiş ve bağımsız süspansiyon sistemiyle donatılan araç, gövdesine entegre edilen özel bir robotik kol yardımıyla işlev gösteriyor. Meyvenin dış kabuğuna zarar gelmesini engellemek amacıyla yumuşak pnömatik parmaklarla tasarlanan tutucu mekanizma, narin yapıdaki pitayaları zedelemeden kavrayabiliyor. Araştırmacı Carlos Blanes, toplama ve depolama süreçlerinin tamamının ürün kalitesini koruyacak bir yazılımla programlandığını aktarıyor. Kesim ünitesinde yer alan titreşimli bıçaklar ve pnömatik makaslar, ana bitkiye ya da meyve gövdesine zarar vermeden milimetrik bir hassasiyetle ayırma işlemini gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirilen Saha Testlerinde Yüksek Başarı Oranına Ulaşan Proje Uluslararası Destek Alıyor

Gerçekleştirilen Saha Testlerinde Yüksek Başarı Oranına Ulaşan Proje Uluslararası Destek Alıyor
www.clarin.com

Doğal tarım alanlarında yürütülen denemeler, sistemin ticari açıdan yüksek bir potansiyel taşıdığını net istatistiklerle doğruluyor. Test süreçlerinde olgunlaşmış durumdaki ejder meyvelerinin yüzde 75'inden fazlası robot tarafından başarıyla toplanırken, işlem kaynaklı zedelenme oranının yüzde 12 seviyesinin altında kaldığı gözleniyor. Proje Koordinatörü Coral Ortiz, elde edilen verilerin sistemin ilerleyen süreçte diğer hassas meyve türlerinin hasadına da kolaylıkla adapte edilebileceğini gösterdiğini savunuyor. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile Valencia Hükümeti'nin finansal katkı sağladığı bu inovatif girişim, teknoloji firmalarının da desteğiyle modern tarımın geleceğine yön veriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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