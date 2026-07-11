İki Genç Tarlalarında Çalışması İçin Robot Yaptı: Çiftçilerin İşini Elinden Aldı
Otonom tarım teknolojileri alanında önemli bir gelişmeye imza atan Valencia Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, sadece belirli bir olgunluğa erişmiş narin meyveleri seçerek toplayabilen 'Dragonbot' isimli robotu kamuoyuna tanıttı. Üniversitenin Tarımsal Robotik Laboratuvarı ile Otomasyon ve Endüstriyel Bilişim Enstitüsü ortaklığında yürütülen çalışma, Akdeniz bölgesinde ticari değeri hızla yükselen pitaya meyvesinin hasat sürecindeki iş gücü ihtiyacını ve ürün kayıplarını azaltmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli bilgisayarlı görü sistemleri barındıran bu otonom araç, tarım sektöründe hassas robotik uygulamaların uygulanabilirliğini somut bir şekilde ortaya koyuyor.
Detaylar 👇
Geliştirilen Akıllı Sistem Yapay Zeka Yardımıyla Dalındaki Meyvelerin Olgunluk Seviyesini Analiz Ediyor
Robotun Sahip Olduğu Kusursuz Seçim Yeteneği Gelecekte Çiftçilerin İşini Elinden Alabilir
Esnek Tutucu Parmaklar ve Titreşimli Bıçaklar Sayesinde Hassas Mahsuller Zarar Görmeden Toplanıyor
Gerçekleştirilen Saha Testlerinde Yüksek Başarı Oranına Ulaşan Proje Uluslararası Destek Alıyor
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