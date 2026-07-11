İki Genç Tarlalarında Çalışması İçin Robot Yaptı: Çiftçilerin İşini Elinden Aldı

Geleneksel tarım mekanizasyonundan farklı olarak seçici hasat yeteneğiyle öne çıkan Dragonbot, bitki üzerindeki pitayaları kameralar aracılığıyla tarayarak her birinin olgunluk derecesini anlık verilerle tespit ediyor. Proje ekibi, robotun sadece toplama aşamasına gelen meyveleri kesip naklettiğini, gelişimini sürdürmesi gereken ürünlere ise dokunmadığını belirtiyor. Laboratuvar Direktörü Francisco Rovira, narin yapısı sebebiyle titiz bir toplama süreci gerektiren ejder meyvesine özel olarak dünyada tasarlanan ilk robotik sistemin bu çalışma olduğunu ifade ediyor. Akdeniz iklimine uyumu ve yüksek pazar talebiyle öne çıkan bu mahsul, akıllı tarım algoritmaları sayesinde insan hatasından uzak biçimde işleniyor.