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Temizlik Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı: Çamurun Altından 180 Milyon Yıllık Dev Canlı Çıktı

Temizlik Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı: Çamurun Altından 180 Milyon Yıllık Dev Canlı Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 09:56
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İngiltere’de yürütülen rutin bir yapay göl tahliye işlemi esnasında keşfedilen 180 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili, Birleşik Krallık tarihinin en büyük ve en eksiksiz paleontolojik bulguları arasına girdi. Rutland Water Doğa Rezervi’nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki devasa iskelet, paleontoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

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Sıradan bir bakım çalışması ülkenin en büyük keşiflerinden birine zemin hazırladı

Sıradan bir bakım çalışması ülkenin en büyük keşiflerinden birine zemin hazırladı

Koruma ekibi lideri Joe Davis, Şubat 2021 döneminde göletteki su seviyesini indirdiği esnada çamur tabakasının altından çıkan sıra dışı kemik yapılarını fark etti. İlk incelemelerde sadece birkaç bağımsız omur kemiği gibi görünen kalıntılar, kazı çalışmalarının ilerlemesi ve büyük bir çene yapısının bulunmasıyla tamamen farklı bir boyut kazandı. Bölgeye davet edilen uzman ekipler, balçık altında neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşan dev bir ihtiyozor (ichthyosaur) iskeletinin yer aldığını tespit etti.

Popüler isminin aksine bu dev canlılar dinozorlar sınıfına dahil edilmiyor

Popüler isminin aksine bu dev canlılar dinozorlar sınıfına dahil edilmiyor

Halk arasında 'deniz ejderhası' olarak adlandırılan bu canlı, sanılanın aksine dinozor ailesine mensup bir tür sayılmıyor. Günümüzden 250 ila 90 milyon yıl önce okyanuslarda baskın bir rol üstlenen ihtiyozorlar, deniz yaşamına kusursuz biçimde uyum sağlayan ayrı bir sürüngen grubunu oluşturuyor. Yunus ile timsah karışımı morfolojik özellikler sergileyen canlı, hidrodinamik gövdesi ve güçlü yüzgeç yapısıyla Jurasik Dönemi denizlerinde besin zincirinin en üst basamağında konumlanıyor. Derin okyanus sularındaki düşük ışıkta bile avlanabilmesini sağlayan devasa göz yapıları, bu türün en belirgin evrimsel avantajları arasında gösteriliyor.

Elde edilen veriler bu türe ait Britanya'daki ilk resmi kaydı oluşturuyor

Elde edilen veriler bu türe ait Britanya'daki ilk resmi kaydı oluşturuyor

Uzmanların yürüttüğü taksonomik çalışmalar, fosilin daha çok Almanya bölgesinden tanınan Temnodontosaurus trigonodon türüne ait olduğuna işaret ediyor. Kimliklendirme sürecinin kesinleşmesiyle birlikte, bu büyük yırtıcının Birleşik Krallık sınırları içerisindeki ilk tescilli kaydı belgelenmiş oluyor. Günümüzde kıyı şeridinden uzak olan Rutland bölgesi, Jurasik Dönemi okyanuslarında sığ ve sıcak bir deniz tabanını oluşturuyor. Hayatını kaybettikten sonra okyanus tabanına çöken ve kalın tortul katmanları sayesinde günümüze kadar korunan canlı, bilim insanlarına dönemin deniz ekosistemini anlama konusunda eşsiz bir veri sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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