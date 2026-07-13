Temizlik Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı: Çamurun Altından 180 Milyon Yıllık Dev Canlı Çıktı
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İngiltere’de yürütülen rutin bir yapay göl tahliye işlemi esnasında keşfedilen 180 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili, Birleşik Krallık tarihinin en büyük ve en eksiksiz paleontolojik bulguları arasına girdi. Rutland Water Doğa Rezervi’nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki devasa iskelet, paleontoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
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Sıradan bir bakım çalışması ülkenin en büyük keşiflerinden birine zemin hazırladı
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Popüler isminin aksine bu dev canlılar dinozorlar sınıfına dahil edilmiyor
Elde edilen veriler bu türe ait Britanya'daki ilk resmi kaydı oluşturuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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