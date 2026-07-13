Temizlik Yaparken Hayatının Şokunu Yaşadı: Çamurun Altından 180 Milyon Yıllık Dev Canlı Çıktı

Halk arasında 'deniz ejderhası' olarak adlandırılan bu canlı, sanılanın aksine dinozor ailesine mensup bir tür sayılmıyor. Günümüzden 250 ila 90 milyon yıl önce okyanuslarda baskın bir rol üstlenen ihtiyozorlar, deniz yaşamına kusursuz biçimde uyum sağlayan ayrı bir sürüngen grubunu oluşturuyor. Yunus ile timsah karışımı morfolojik özellikler sergileyen canlı, hidrodinamik gövdesi ve güçlü yüzgeç yapısıyla Jurasik Dönemi denizlerinde besin zincirinin en üst basamağında konumlanıyor. Derin okyanus sularındaki düşük ışıkta bile avlanabilmesini sağlayan devasa göz yapıları, bu türün en belirgin evrimsel avantajları arasında gösteriliyor.