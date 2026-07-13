Psikologlar Açıkladı: Alışveriş Listesini Hala Kağıda Yazan Kişilerin En Önemli Ortak Noktası

Araştırmalar, elle yazı yazma eyleminin beyindeki bilişsel süreçleri dijital ekranlara kıyasla daha aktif hale getirdiğini gösteriyor. Kâğıt ve kalem kullanımı, dikkat ile hafıza fonksiyonlarını tetikleyerek kişilerin alacakları maddeleri daha kolay hatırlamasına olanak tanıyor. Bu yöntemi benimseyen bireylerin kendilerini daha organize hissettikleri gözleniyor.

Ayrıca somut nesnelere dokunma ihtiyacı da bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Alınan ürünün üzerini çizmek veya listeyi cepte taşımak, mobil uygulamaların veremediği bir fiziksel tatmin ve kontrol hissi sağlıyor. Bu tür eğilimlerin, genellikle detaylara odaklanan ve planlı hareket eden metodik kişiliklerde yoğunlaştığı belirtiliyor.