Psikologlar Açıkladı: Alışveriş Listesini Hala Kağıda Yazan Kişilerin En Önemli Ortak Noktası
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Kaynak: https://as.com/actualidad/ciencia/los...
Dijitalleşen dünyada günlük işlerin büyük kısmı akıllı telefonlar üzerinden yürütülürken, alışveriş listesini kâğıda yazma alışkanlığını sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak seviyede seyrediyor. Uzman psikologlar, bu tercihin basit bir alışkanlığın ötesinde anlamlar taşıdığını ve bireyin kişilik yapısı, dikkat yönetimi ile bellek süreçleriyle doğrudan bağlar barındırdığını ifade ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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