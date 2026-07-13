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Psikologlar Açıkladı: Alışveriş Listesini Hala Kağıda Yazan Kişilerin En Önemli Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Alışveriş Listesini Hala Kağıda Yazan Kişilerin En Önemli Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 12:58
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Dijitalleşen dünyada günlük işlerin büyük kısmı akıllı telefonlar üzerinden yürütülürken, alışveriş listesini kâğıda yazma alışkanlığını sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak seviyede seyrediyor. Uzman psikologlar, bu tercihin basit bir alışkanlığın ötesinde anlamlar taşıdığını ve bireyin kişilik yapısı, dikkat yönetimi ile bellek süreçleriyle doğrudan bağlar barındırdığını ifade ediyor.

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Kaynak: https://as.com/actualidad/ciencia/los...
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El yazısı süreci bellek mekanizmasını ve zihinsel organizasyonu güçlendiriyor

El yazısı süreci bellek mekanizmasını ve zihinsel organizasyonu güçlendiriyor

Araştırmalar, elle yazı yazma eyleminin beyindeki bilişsel süreçleri dijital ekranlara kıyasla daha aktif hale getirdiğini gösteriyor. Kâğıt ve kalem kullanımı, dikkat ile hafıza fonksiyonlarını tetikleyerek kişilerin alacakları maddeleri daha kolay hatırlamasına olanak tanıyor. Bu yöntemi benimseyen bireylerin kendilerini daha organize hissettikleri gözleniyor.

Ayrıca somut nesnelere dokunma ihtiyacı da bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Alınan ürünün üzerini çizmek veya listeyi cepte taşımak, mobil uygulamaların veremediği bir fiziksel tatmin ve kontrol hissi sağlıyor. Bu tür eğilimlerin, genellikle detaylara odaklanan ve planlı hareket eden metodik kişiliklerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Dijital gürültüden uzaklaşma ihtiyacı konsantrasyon becerisini artırıyor

Dijital gürültüden uzaklaşma ihtiyacı konsantrasyon becerisini artırıyor

Gelişen teknolojinin getirdiği yoğun bildirim ve reklam akışı, bireylerin dikkatini sürekli dağıtma potansiyeli taşıyor. Buna karşın, boş bir kağıt parçası kullanıcısına dış uyaranlardan yalıtılmış, dingin bir çalışma alanı sunuyor. Dijital ekranların yarattığı zihinsel yorgunluktan kaçınmak isteyenler, kâğıt liste sayesinde kendilerine bağımsız bir alan yaratıyor.

Bildirimlerin yarattığı dikkat dağınıklığı olmadan planlama yapmak, odaklanma süresini ve kalitesini doğrudan olumlu etkiliyor. Teknolojik araçların hızından ve getirdiği stresten bunalan kişiler için bu küçük eylem, zihinsel berraklık elde etmenin en etkili yollarından biri olarak kabul görüyor.

Fonksiyonel nostalji kavramı günümüz rutinlerini yönetmede verimlilik sağlıyor

Fonksiyonel nostalji kavramı günümüz rutinlerini yönetmede verimlilik sağlıyor

Uzmanlar kağıt kullanımında ısrar edenlerin bu davranışını 'fonksiyonel nostalji' terimiyle açıklıyor. Söz konusu bireyler modern dünyayı veya teknolojik gelişmeleri bütünüyle reddetmiyor; yalnızca kendi rutinlerini organize ederken kendileri adına en yüksek verimi sunan yöntemi tercih ediyor. Geçmişten gelen bu sakin ritüel, günümüz yaşamının karmaşasında zihinsel sağlığı koruma ve hayatı daha nitelikli planlama aracı olarak işlev görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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