Binlerce Yıl Sonra İlk Kez Açıldı: Tabutlardan Çıkan 'Altın Diller' Uzmanları Harekete Geçirdi
Mısır’ın Akdeniz kıyısında yer alan Marina el-Alamein antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasında geniş yankı uyandıran önemli bir keşif gerçekleştirildi. İskenderiye’nin yaklaşık 100 kilometre batısında yapılan incelemelerde, Ptolemaios (MÖ 322-30) ya da Roma (MÖ 30 - MS 395) dönemlerine ait olduğu belirlenen 18 antik mezar gün yüzüne çıkarıldı. Söz konusu dönemler, Büyük İskender’in generallerinin yönetiminden Kleopatra’nın ölümünün ardından Roma eyaletine dönüşen Mısır’ın derin kültürel geçiş sürecini bünyesinde barındırıyor. Bölgede görev yapan Mısırlı arkeologlar, incelenen mezarların 11’inin derin yeraltı oyuklarında, 7’sinin ise yüzeye daha yakın konumda yer aldığını bildirdi.
Detaylar 👇
Mumyaların ağzına yerleştirilen altın diller yeraltı dünyasındaki iletişimi simgeliyor.
Sunaktaki sahte kapı tasviri yaşayanlar ile ölüler arasındaki köprüyü temsil ediyor.
Buluntular bölgede farklı medeniyetlere ait geleneklerin bir arada yaşandığını kanıtlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın