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Binlerce Yıl Sonra İlk Kez Açıldı: Tabutlardan Çıkan 'Altın Diller' Uzmanları Harekete Geçirdi

Binlerce Yıl Sonra İlk Kez Açıldı: Tabutlardan Çıkan 'Altın Diller' Uzmanları Harekete Geçirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 13:48
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Mısır’ın Akdeniz kıyısında yer alan Marina el-Alamein antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında, arkeoloji dünyasında geniş yankı uyandıran önemli bir keşif gerçekleştirildi. İskenderiye’nin yaklaşık 100 kilometre batısında yapılan incelemelerde, Ptolemaios (MÖ 322-30) ya da Roma (MÖ 30 - MS 395) dönemlerine ait olduğu belirlenen 18 antik mezar gün yüzüne çıkarıldı. Söz konusu dönemler, Büyük İskender’in generallerinin yönetiminden Kleopatra’nın ölümünün ardından Roma eyaletine dönüşen Mısır’ın derin kültürel geçiş sürecini bünyesinde barındırıyor. Bölgede görev yapan Mısırlı arkeologlar, incelenen mezarların 11’inin derin yeraltı oyuklarında, 7’sinin ise yüzeye daha yakın konumda yer aldığını bildirdi.

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Kaynak: https://www.livescience.com/archaeolo...
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Mumyaların ağzına yerleştirilen altın diller yeraltı dünyasındaki iletişimi simgeliyor.

Mumyaların ağzına yerleştirilen altın diller yeraltı dünyasındaki iletişimi simgeliyor.

Mezarlardan çıkarılan en dikkat çekici buluntular arasında, mumyaların ağız kısmına yerleştirilmiş 24 adet altın dil öne çıkıyor. Antik Mısır inanışında kutsal bir metal olarak kabul gören bu dillerin, yaşamını yitiren kişilerin yeraltı dünyasının hakimi Osiris’in huzurunda kendilerini savunabilmeleri ya da kutsal duaları okuyabilmeleri amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu dillerden birinin kötülükleri uzaklaştırdığına inanılan gökyüzü ve savaş tanrısı Horus’un Gözü şeklinde tasarlandığı gözleniyor. Bununla birlikte, İtalya’daki Verona Üniversitesi'nden emekli profesör Attilio Mastrocinque, fotoğraflara dayanarak bu parçalardan birinin aslında Avrupa’daki Roma tapınaklarında da sıklıkla rastlanan ve bereketi simgeleyen bir buğday başağı olabileceğini iddia ediyor.

Sunaktaki sahte kapı tasviri yaşayanlar ile ölüler arasındaki köprüyü temsil ediyor.

Sunaktaki sahte kapı tasviri yaşayanlar ile ölüler arasındaki köprüyü temsil ediyor.

Keşfin bir diğer gizemli parçasını ise üzerinde sahte kapı motifi barındıran bir sunak oluşturuyor. Geleneksel Mısır mimarisinde sahte kapılar, yaşayanlar ile ölüler dünyası arasındaki manevi sınırı simgeliyor ve ölen kişinin sunulan adakları bu kanalla teslim aldığına inanılıyor. Mısırlı yetkililer bu tasarımın zamanla mimari işlevini kaybetse de sembolik önemini koruduğunu savunurken, Ain Shams Üniversitesi'nden Hala Mostafa, sunaktaki şeklin kapıdan ziyade adak anlamına gelen bir hiyeroglif olabileceğini değerlendiriyor. Varşova Üniversitesi'nden Krzysztof Jakubiak ise bunun yarım kalmış bir işçilikten kaynaklanabileceğini vurgulayarak kesin bir hükme varmadan önce ek analizlerin yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Buluntular bölgede farklı medeniyetlere ait geleneklerin bir arada yaşandığını kanıtlıyor.

Buluntular bölgede farklı medeniyetlere ait geleneklerin bir arada yaşandığını kanıtlıyor.

Mezarlardan birinde, kapağı hiç açılmamış 2,5 metre uzunluğunda devasa bir granit tabut tespit edildi ve içindeki iskelet kalıntıları incelemeye alındı. Ayrıca Yunan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’e ait eksik bir heykelin de bulunması, bölgede bir Afrodit kültünün varlığına işaret ediyor. Antik kentte geçmişte yapılan çalışmalarla bu yeni bulgular birleştirildiğinde, Marina el-Alamein’in Mısır ve Greko-Romen geleneklerinin hem günlük yaşamda hem de cenaze ritüellerinde iç içe geçtiği, kültürel açıdan son derece kozmopolit bir topluluğa ev sahipliği yaptığı gerçeği bir kez daha tescilleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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