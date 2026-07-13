Binlerce Yıl Sonra İlk Kez Açıldı: Tabutlardan Çıkan 'Altın Diller' Uzmanları Harekete Geçirdi

Mezarlardan birinde, kapağı hiç açılmamış 2,5 metre uzunluğunda devasa bir granit tabut tespit edildi ve içindeki iskelet kalıntıları incelemeye alındı. Ayrıca Yunan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit’e ait eksik bir heykelin de bulunması, bölgede bir Afrodit kültünün varlığına işaret ediyor. Antik kentte geçmişte yapılan çalışmalarla bu yeni bulgular birleştirildiğinde, Marina el-Alamein’in Mısır ve Greko-Romen geleneklerinin hem günlük yaşamda hem de cenaze ritüellerinde iç içe geçtiği, kültürel açıdan son derece kozmopolit bir topluluğa ev sahipliği yaptığı gerçeği bir kez daha tescilleniyor.