Madeni Paraların Kenarları Neden Tırtıklıdır?

Altın ve gümüş karışımı olan bu paralar, kenarları düz ve şekilsizdi. Yani bugünkü tırtıklı yapılarından eser yoktu. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de paralar şekil olarak gelişti ama kenar tasarımı hep sade kaldı.

Ta ki 1500’lü yıllara kadar... O dönemlerde bazı kişiler, değerli metallerden üretilen paraların kenarlarından ufak parçalar kazıyıp eritmeye başladı. 'Coin clipping' adı verilen bu yöntemle, paraların ağırlığını azaltıp kalan metalleri satarak haksız kazanç elde ediyorlardı.

Düşünsenize paranın kenarını törpüleyip resmen kendi altınınızı yapıyorsunuz. İşte tam da bu durumu engelemek için madeni paraların kenarları tırtıklı yapılmaya başlandı.