onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Adı Değişen Kanaldan Yılbaşı Gecesinin Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Adı Değişen Kanaldan Yılbaşı Gecesinin Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2026 - 20:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Ocak 2026 günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının şampiyonu belli oldu.

1. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının şampiyonu belli oldu.

Murat BozHadiseGupse Özay, Giray Altınok yarışmada jüri olarak yer aldılar. Eğlence dolu gecenin kazananı belli oldu.

Detaylar:

2. Survivor yeni sezonu yine olaylı başladı.

2. Survivor yeni sezonu yine olaylı başladı.

Dilan Çıtak, bir yarışmacıya 'Kız gibi oynadın' deyince ortalık karıştı. Dilan ve Lina tartıştı.

Detaylar:

3. Bir televizyon kanalının adı değişti.

3. Bir televizyon kanalının adı değişti.

10 yıl önceki adına dönen kanal, 1 Ocak 2026'ya girdiğimiz an adını değiştirdi.

Detaylar:

4. İlker Ayrık'ın Gerçekler Acıdır programı kahkahaya boğdu.

4. İlker Ayrık'ın Gerçekler Acıdır programı kahkahaya boğdu.

Yılbaşı özel programına konuk olan Hande Soral ve İsmail Demirci izleyenleri güldürdü. Hande Soral, bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

Detaylar:

5. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına ünlü rapçi Lvbel C5 de konuk oldu.

5. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına ünlü rapçi Lvbel C5 de konuk oldu.

Lvbel C5 izleyenlerin bir kısmını tarzıyla şoke etti. Gupse Özay'ın bakışları gözden kaçmadı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İbo Show'un yılbaşı özel hazırlanan programına yorum yağdı.

6. İbo Show'un yılbaşı özel hazırlanan programına yorum yağdı.

Asena dans ederken İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy ağladı, Yıldız Tilbe'nin uykulu ve ortamdan uzak halleri sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

7. Yılbaşı gecesinin reyting sonuçları belli oldu.

7. Yılbaşı gecesinin reyting sonuçları belli oldu.

O Ses Türkiye, Lingo Türkiye, İbo Show, Kim Milyoner Olmak İster gibi programların yayınlandığı gecede zirvenin sahibi belli oldu. Rakiplerine fark attı.

Detaylar:

8. O Ses Türkiye'nin reyting sonuçları güne damga vurdu.

8. O Ses Türkiye'nin reyting sonuçları güne damga vurdu.

Yılbaşı gecesi en çok izlenen program olan O Ses Türkiye'nin hangi anlarda reytinginin tavan yaptığı ortaya çıktı. Bir ünlü isim, reytingleri ikiye katladı.

Detaylar:

9. İbo Show'da İbrahim Tatlıses ve Asena küslüklerine son verdi.

9. İbo Show'da İbrahim Tatlıses ve Asena küslüklerine son verdi.

25 yıllık küslüğün son bulduğu programda duygusal anlar yaşandı. Barışma anları viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın