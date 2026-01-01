Adı Değişen Kanaldan Yılbaşı Gecesinin Reyting Birincisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Ocak 2026 günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının şampiyonu belli oldu.
2. Survivor yeni sezonu yine olaylı başladı.
3. Bir televizyon kanalının adı değişti.
4. İlker Ayrık'ın Gerçekler Acıdır programı kahkahaya boğdu.
5. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına ünlü rapçi Lvbel C5 de konuk oldu.
6. İbo Show'un yılbaşı özel hazırlanan programına yorum yağdı.
7. Yılbaşı gecesinin reyting sonuçları belli oldu.
8. O Ses Türkiye'nin reyting sonuçları güne damga vurdu.
9. İbo Show'da İbrahim Tatlıses ve Asena küslüklerine son verdi.
