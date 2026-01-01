Kapatıldı Sanıldı, Eski Adına Geri Döndü: Bir Televizyon Kanalının Adı Değişti!
Turner Broadcasting System'in TNT'yi Türkiye'den çekme kararı almasıyla birlikte haklarını Doğan Yayın Grubu'nun satın aldığı kanal önce tv2, ardından teve2 adıyla 2012'den bu yana izleyici karşısına çıkıyordu. 31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece yeni yıl geri sayımında kanalın ismi yeniden tv2 olarak değiştirildi.
teve2 kanalının adı tv2 olarak değiştirildi.
teve2'nin tv2 olduğu anı buradan izleyebilirsiniz:
