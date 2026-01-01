onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kapatıldı Sanıldı, Eski Adına Geri Döndü: Bir Televizyon Kanalının Adı Değişti!

Kapatıldı Sanıldı, Eski Adına Geri Döndü: Bir Televizyon Kanalının Adı Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2026 - 18:16

Turner Broadcasting System'in TNT'yi Türkiye'den çekme kararı almasıyla birlikte haklarını Doğan Yayın Grubu'nun satın aldığı kanal önce tv2, ardından teve2 adıyla 2012'den bu yana izleyici karşısına çıkıyordu.  31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece yeni yıl geri sayımında kanalın ismi yeniden tv2 olarak değiştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

teve2 kanalının adı tv2 olarak değiştirildi.

teve2 kanalının adı tv2 olarak değiştirildi.

Yayın hayatına 2012 yılında başlayan kanal, TNT kanalının yayın haklarının alınmasıyla tv2 adıyla izleyici karşısına çıkmaya başlamıştı. 10 Ekim 2016 tarihinde kanalın adı teve2 olarak değiştirilmişti. Bunun nedeninin ise kanalın adının 'tivi 2' olarak okunması olduğu iddiası yayılmıştı. 10 yılın ardından  31 Aralık 2025’i 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece yeni yıl geri sayımında kanalın ismi yeniden 'tv2' olarak değiştirildi.

'teve2 kapandı mı, neden yok? teve2'nin adı neden değişti?' diye merak edilmeye başlandı. Daha önce Kanal D 2 olarak değişeceği iddia edilen kanalın adının neden eskiye döndüğü bilinmiyor. Ancak kullanılan amblemin Kanal D'ye benzerliği dikkat çekiyor.

teve2'nin tv2 olduğu anı buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın