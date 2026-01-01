onedio
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Yusuf Güney'den Sert Açıklama!

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Yusuf Güney'den Sert Açıklama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 10:53

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney’in uyuşturucu soruşturmasında alınan saç ve kan örneği testleri pozitif çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Test sonuçlarının basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından sert açıklamalar yapan Güney, herhangi bir utanılacak şey yapmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı paylaştığı mesajında kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi. 'Her şeyi anlatacağım' diyerek yeni açıklamalar geleceğinin sinyalini verdi.

İşte detaylar 👇

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak evinde bulunamayan Yusuf Güney, sonrasında gözaltına alınmış ve adli tıp kurumuna götürülmüştü. Burada uyuşturucu kullanımı için saç ve kan örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma dosyasına giren rapora göre ünlü şarkıcının saç örneklerinde kokain maddesi tespit edildi. Test sonucunun ortaya çıkmasının ardından gözler Yusuf Güney’e çevrildi. Sessizliğini bozmayan şarkıcı, haberlerin yayılmasının ardından Instagram hesabından ilk açıklamasını yaptı ve oldukça sert sözler kullandı.

"Utanılacak bir şey yapmadım" diyerek söze giren Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Utanılacak bir şey yapmadım" diyerek söze giren Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Şimdi konuşma sırası ben de! Ben utanılacak hiç bir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını da siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolapları da topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Madde kullanmış öyle astral yapmış diyen tüm beyinsizler sözüm size. Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın yaşadıklarımın zerresini anlatın deneyimleyin göreyim sizi. Zavallısınız, hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar da kör ve sağırsınız. Bileceksiniz, gerçekleri kabul edin etmeyin, korkun, susun, görmezden gelin, gelmeyin her şeyi anlatacağım sizlere.''

