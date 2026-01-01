Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Yusuf Güney'den Sert Açıklama!
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney’in uyuşturucu soruşturmasında alınan saç ve kan örneği testleri pozitif çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Test sonuçlarının basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından sert açıklamalar yapan Güney, herhangi bir utanılacak şey yapmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı paylaştığı mesajında kendisine yönelik eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi. 'Her şeyi anlatacağım' diyerek yeni açıklamalar geleceğinin sinyalini verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
"Utanılacak bir şey yapmadım" diyerek söze giren Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
