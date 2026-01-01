onedio
Ünlü Güzellerin Yılbaşı Kombinlerini Birlikte Puanlıyoruz!

Ünlü Güzellerin Yılbaşı Kombinlerini Birlikte Puanlıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 10:10

Koca bir yılı daha uğurladık, ünlüler de yeni yıla girerken sosyal medyayı adeta kırmızı halıya çevirdi! Herkes özenmiş, herkes süslenmiş; pırıltılı elbiseler ve iddialı saç-makyajlarla geceye damga vurdular. Bazıları sade ve zarifti, bazıları ise 'ışıltının dozajı yoktur' diyerek göz kamaştırdı. Instagram dün gece kombin yağmuruna tutuldu, storyler aralıksız aktı resmen. Şimdi gelin, kim ne giymiş, hangisi şık hangisi riskli birlikte masaya yatıralım. 

Hazırsanız yılbaşı modasının kırmızı halısına hep beraber dalıyoruz! ✨💃

Hande Erçel

Hande Erçel

İrem Derici

İrem Derici

Burcu Güneş

Burcu Güneş

Zara

Zara

Gülşen

Gülşen
Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya

Hadise

Hadise

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk

Deren Talu

Deren Talu

Özge Yağız

Özge Yağız
Demet Akalın

Demet Akalın

Zeynep Demirel

Zeynep Demirel

Hangi Ünlünün Yılbaşı Kombinini Beğendin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
ömer

Ulaa hani kombin hani kablo

DiyorumBen

Bir yerden eğitim falan alın...