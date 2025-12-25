onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kim Daha Şık? D.İ.S.C.O Filminin Galasında Parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar Şıklıklarıyla Büyüledi

Kim Daha Şık? D.İ.S.C.O Filminin Galasında Parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar Şıklıklarıyla Büyüledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.12.2025 - 09:07

D.İ.S.C.O filminin Kanyon AVM’de gerçekleşen galası, hem filmle hem de kırmızı halıdaki ünlü isimlerle magazin manşetlerindeki yerini aldı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzalı yapımda yer alan oyuncular geceye tam kadro katılırken, gözler özellikle filmin kadın başrolleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar’a çevrildi. Özacar’ın beyaz ve sade tarzının yanında Atiksoy’un siyah ve daha iddialı seçimi, “Kim daha şık?” sorusunu da beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın yazdığı D.I.S.C.O, Kanyon AVM’de yapılan galayla izleyiciyle buluştu.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın yazdığı D.I.S.C.O, Kanyon AVM’de yapılan galayla izleyiciyle buluştu.

Başrollerini Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı film galasıyla magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Altınok’un daha önceki işlerinden tanıdığımız komedi dili bu filmde de kendini gösteriyor. D.I.S.C.O, komediyi aksiyonun içine yerleştiren bir hikâyeyle geliyor.

D.I.S.C.O adlı istihbarat teşkilatında çalışan ama daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan, eşiyle tatile çıkıyor. Tatil sırasında kendini önemli bir operasyonun ortasında buluyor. Ertan’ın işini zorlaştıran kişi ise düşmanlardan çok, tatilde tanıştığı Kuaför Zafer. “Bandırma Fön Birincisi” olduğunu söyleyen Zafer, Ertan’ın ajan olduğunu öğrenince bu sırrı saklamak için operasyona dahil olmak istiyor. Ertan da onu yanında götürmek zorunda kalıyor ve ikili, hem zor hem de komik bir maceraya sürükleniyor.

Galaya filmin kadın başrolleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar'ın tarzı damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizce gecenin en şık ismi kim olmuş?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın