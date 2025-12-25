Kim Daha Şık? D.İ.S.C.O Filminin Galasında Parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar Şıklıklarıyla Büyüledi
D.İ.S.C.O filminin Kanyon AVM’de gerçekleşen galası, hem filmle hem de kırmızı halıdaki ünlü isimlerle magazin manşetlerindeki yerini aldı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan imzalı yapımda yer alan oyuncular geceye tam kadro katılırken, gözler özellikle filmin kadın başrolleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar’a çevrildi. Özacar’ın beyaz ve sade tarzının yanında Atiksoy’un siyah ve daha iddialı seçimi, “Kim daha şık?” sorusunu da beraberinde getirdi.
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın yazdığı D.I.S.C.O, Kanyon AVM’de yapılan galayla izleyiciyle buluştu.
Galaya filmin kadın başrolleri Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar'ın tarzı damga vurdu.
Sizce gecenin en şık ismi kim olmuş?
