Kim Daha Şık? D.İ.S.C.O Filminin Galasında Parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar Şıklıklarıyla Büyüledi

Başrollerini Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı film galasıyla magazin manşetlerindeki yerini aldı.

Altınok’un daha önceki işlerinden tanıdığımız komedi dili bu filmde de kendini gösteriyor. D.I.S.C.O, komediyi aksiyonun içine yerleştiren bir hikâyeyle geliyor.

D.I.S.C.O adlı istihbarat teşkilatında çalışan ama daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan, eşiyle tatile çıkıyor. Tatil sırasında kendini önemli bir operasyonun ortasında buluyor. Ertan’ın işini zorlaştıran kişi ise düşmanlardan çok, tatilde tanıştığı Kuaför Zafer. “Bandırma Fön Birincisi” olduğunu söyleyen Zafer, Ertan’ın ajan olduğunu öğrenince bu sırrı saklamak için operasyona dahil olmak istiyor. Ertan da onu yanında götürmek zorunda kalıyor ve ikili, hem zor hem de komik bir maceraya sürükleniyor.