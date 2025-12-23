onedio
article/comments
article/share
Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kur'an-ı Kerim Paylaştı!

Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kur'an-ı Kerim Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 11:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunduğu açıklanan Şeyma Subaşı, “En kısa zamanda ülkeme döneceğim” sözlerinin ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Subaşı, Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafının ardından bu kez Kur’an sayfası paylaşıp altına yeni bir not düştü.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması magazin gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ederken, dosyada adı geçen isimlerden Şeyma Subaşı da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Yurt dışında bulunduğu için gözaltına alınamadığı belirtilen Subaşı, ilk açıklamasında “Şu anda yurt dışındayım. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapacağım” sözleriyle gündeme gelmişti.

Bu açıklamanın ardından Subaşı bu kez sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafı paylaştı. Gönderisine “Oh” ve “El Hafız” notlarını düşen Subaşı’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Ardından bir paylaşım daha geldi. Şeyma Subaşı bu kez başka bir Kur’an-ı Kerim paylaştı.

Subaşı, paylaşımına “Ben değişmedim. Sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin.” notunu düştü.

Peş peşe gelen bu paylaşımlar, Subaşı’nın “dönüş” açıklamasından sonra dikkat çekmeye devam ediyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
