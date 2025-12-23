Hakkında Yakalama Kararı Çıkan Şeyma Subaşı Bir Kez Daha Kur'an-ı Kerim Paylaştı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunduğu açıklanan Şeyma Subaşı, “En kısa zamanda ülkeme döneceğim” sözlerinin ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Subaşı, Kur’an-ı Kerim ve tespih fotoğrafının ardından bu kez Kur’an sayfası paylaşıp altına yeni bir not düştü.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması magazin gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ederken, dosyada adı geçen isimlerden Şeyma Subaşı da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Ardından bir paylaşım daha geldi. Şeyma Subaşı bu kez başka bir Kur’an-ı Kerim paylaştı.
