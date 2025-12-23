Setten İzin Aldı: Ozan Akbaba’nın Eşi Buket Akbaba Kalbinden Ameliyat Olacak
Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle gündemden düşmüyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, eşi Buket Akbaba'ya kurdukları aileyle de beğeni topluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ozan Akababa'nın eşi Buket Akbaba'nın yarın kalbinden ameliyat geçireceği öğrenildi.
“Uzak Şehir”le son dönemin en çok konuşulan işlerinden birine imza atan Ozan Akbaba, ekran tarafında Cihan Albora karakteriyle yakaladığı popülerliği iyice büyütüyor.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, bugüne kadar birçok başarılı dizi ve filmde imzası olan Buket Akbaba’nın kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.
