onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Setten İzin Aldı: Ozan Akbaba’nın Eşi Buket Akbaba Kalbinden Ameliyat Olacak

Setten İzin Aldı: Ozan Akbaba’nın Eşi Buket Akbaba Kalbinden Ameliyat Olacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 09:00

Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle gündemden düşmüyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, eşi Buket Akbaba'ya kurdukları aileyle de beğeni topluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ozan Akababa'nın eşi Buket Akbaba'nın yarın kalbinden ameliyat geçireceği öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Uzak Şehir”le son dönemin en çok konuşulan işlerinden birine imza atan Ozan Akbaba, ekran tarafında Cihan Albora karakteriyle yakaladığı popülerliği iyice büyütüyor.

“Uzak Şehir”le son dönemin en çok konuşulan işlerinden birine imza atan Ozan Akbaba, ekran tarafında Cihan Albora karakteriyle yakaladığı popülerliği iyice büyütüyor.

Sinemada da ödüllü yönetmen Yüksel Aksu imzalı “Bak Postacı Geliyor” filmiyle gündeme gelen Akbaba’nın Postacı Osman rolüyle yer aldığı yapımın 143 bin seyirciye ulaştığı konuşulurken Birsen Altuntaş, filmin perde arkasında Buket Akbaba’nın emeği olduğunu özellikle vurgulamıştı.

Ozan Akbaba’nın özel hayatı da en az projeleri kadar merakla takip ediliyor. Oyuncu, 2017’de Elif Buket Arıkan ile evlenmiş; çift, 13 Temmuz 2018’de de oğulları Ozan Ali’yi kucaklarına almıştı.

Tam da bu yoğun ve hızlı temponun ortasında, Akbaba ailesinden meraklandıran bir haber geldi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, bugüne kadar birçok başarılı dizi ve filmde imzası olan Buket Akbaba’nın kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, bugüne kadar birçok başarılı dizi ve filmde imzası olan Buket Akbaba’nın kalp ameliyatı olacağı öğrenildi.

Ozan Akbaba'nın da eşinin ameliyatı için setten izin aldığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın