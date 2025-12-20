Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Hande Erçel’le yolların ayrılmasının ardından Hakan Sabancı cephesi magazin gündeminden bir an olsun düşmedi. Ayrılık netleşir netleşmez bu kez “yeni aşk” iddiaları peş peşe gelmeye başladı; her hafta başka bir isim, başka bir söylenti… Kimisi açık açık yalanlanırken, kimisi “sadece beğeni” seviyesinde kaldı, kimisi ise hâlâ iddia aşamasında konuşuluyor.
Son olarak Snob Magazin'in özel haberine göre, Hakan Sabancı'nın ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ilişkisinin bittiği, Ağustos 2025’te iki tarafın da Instagram’da karşılıklı olarak fotoğrafları kaldırmasıyla ortaya çıktı.
Snob Magazin’in özel haberine göre, Hakan Sabancı’nın iki haftadır Rabia Soytürk ile görüştüğü iddia edildi.
