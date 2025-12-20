onedio
Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Hande Erçel'den Ayrılan Hakan Sabancı'nın Ünlü Oyuncuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi

20.12.2025 - 16:01

Hande Erçel’le yolların ayrılmasının ardından Hakan Sabancı cephesi magazin gündeminden bir an olsun düşmedi. Ayrılık netleşir netleşmez bu kez “yeni aşk” iddiaları peş peşe gelmeye başladı; her hafta başka bir isim, başka bir söylenti… Kimisi açık açık yalanlanırken, kimisi “sadece beğeni” seviyesinde kaldı, kimisi ise hâlâ iddia aşamasında konuşuluyor.

Son olarak Snob Magazin'in özel haberine göre, Hakan Sabancı'nın ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkisinin bittiği, Ağustos 2025'te iki tarafın da Instagram'da karşılıklı olarak fotoğrafları kaldırmasıyla ortaya çıktı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın ilişkisinin bittiği, Ağustos 2025’te iki tarafın da Instagram’da karşılıklı olarak fotoğrafları kaldırmasıyla ortaya çıktı.

Ayrılığın ardından Hakan Sabancı’nın adı, sosyal medyada ve magazin sayfalarında farklı isimlerle anılmaya başladı.

Sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu'yla ayrılık sonrası aşk iddiasına karışan, ardından Tuba Büyüküstün'e bıraktığı beğeniyle gündeme gelen son olarak ise DJ Mahmut Orhan’ın eski sevgillisiyle yan yana görüntülenen Hakan Sabancı bir aşk iddiasıyla daha gündeme geldi.

Aralık ayının başında Naz Şahin'le yan yana birkaç kez aynı mekanlarda görüntülenen Hakan Sabancı'nın adı son olarak ünlü oyuncuyla aşk iddialarına karıştı.

Snob Magazin'in özel haberine göre, Hakan Sabancı'nın iki haftadır Rabia Soytürk ile görüştüğü iddia edildi.

Snob Magazin’in özel haberine göre, Hakan Sabancı’nın iki haftadır Rabia Soytürk ile görüştüğü iddia edildi.

Anadolu Yakası’nda bir mekânda buluştukları iddia edilen ikilinin son bir haftada iki kez buluşmaları “yeni aşk” olarak yorumlandı ve ikilinin flört ettiği iddia edildi. 

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den sonra aşkı başka bir oyuncuda bulmuş olabileceği gündemi resmen salladı!

