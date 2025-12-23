Aslı Bekiroğlu Pembe Elbisesini Eleştirenlere Sert Çıktı: “Kolostomi Torbasıyla Nasıl Giyinilir Anlatın”
Ekranda yıllardır enerjisi “kendi gibi” tavrıyla sevilen Aslı Bekiroğlu, bu kez yeni bir projesiyle değil, bambaşka bir heyecanla gündeme geldi. Çocukluk hayalini gerçekleştirip ilk kez sahneye çıktığı gecede “çok mutlu oldum, harika eğlendim” derken, sosyal medyanın gündemine oturan pembe elbisesiyle ilgili konuştu. Bekiroğlu sağlık sorunlarından bahsederek yorumlara öfke kustu.
Ekranlara ilk adımını “Beni Böyle Sev” ile atan, sonra “Adı Mutluluk” ve “Gülümse Yeter” gibi dizilerle adını daha geniş kitlelere duyuran Aslı Bekiroğlu, “Jet Sosyete”deki performansıyla da uzun süre konuşulmuştu.
Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde ise çocukluk hayalini gerçekleştirip ilk kez sahneye çıktı.
