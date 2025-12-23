onedio
Aslı Bekiroğlu Pembe Elbisesini Eleştirenlere Sert Çıktı: “Kolostomi Torbasıyla Nasıl Giyinilir Anlatın”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 15:05

Ekranda yıllardır enerjisi “kendi gibi” tavrıyla sevilen Aslı Bekiroğlu, bu kez yeni bir projesiyle değil, bambaşka bir heyecanla gündeme geldi. Çocukluk hayalini gerçekleştirip ilk kez sahneye çıktığı gecede “çok mutlu oldum, harika eğlendim” derken, sosyal medyanın gündemine oturan pembe elbisesiyle ilgili konuştu. Bekiroğlu sağlık sorunlarından bahsederek yorumlara öfke kustu.

Kaynak

Kaynak: https://www.dizidoktoru.com/amp/magaz...
Ekranlara ilk adımını “Beni Böyle Sev” ile atan, sonra “Adı Mutluluk” ve “Gülümse Yeter” gibi dizilerle adını daha geniş kitlelere duyuran Aslı Bekiroğlu, “Jet Sosyete”deki performansıyla da uzun süre konuşulmuştu.

Son yıllarda ise hem TV projeleri hem de sinema tarafında görünürlüğünü artıran Bekiroğlu’nun filmografisinde “İkimizin Yerine”, “Yol Arkadaşım” ve “Bandırma Füze Kulübü” gibi işler de var.

Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde ise çocukluk hayalini gerçekleştirip ilk kez sahneye çıktı.

