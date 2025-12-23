onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sefo'nun Taş Devri Filminden Çıkma Kürklü Ödül Töreni Kombini X Kullanıcılarının Diline Fena Düştü!

Sefo'nun Taş Devri Filminden Çıkma Kürklü Ödül Töreni Kombini X Kullanıcılarının Diline Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 12:23

Bu yıl adını listelerin en üstüne bir kez daha yazdıran Sefo, sadece şarkılarıyla değil sahnedeki duruşu ve tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. “Bilmem Mi?” ile yakaladığı büyük çıkışı “İmparator”, “Toz Duman”, “Affettim” ve “Isabelle” gibi parçalarla kalıcı bir başarıya dönüştüren Sefo, 2025 boyunca hem dijital platformlarda hem de konser sahnelerinde adından sıkça söz ettirdi. 

Geçtiğimiz akşam düzenlenen Mimar Sinan Ödülleri Gecesinde Demet Akalın’la birlikte “Yılın Mimar Sinanı” ödülünü alan Sefo'nun ödül töreni kombini dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Mimar Sinan Üniversitesi'nin düzenlediği, öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen ödül törenine ünlü isimler akın etti.

Mimar Sinan Üniversitesi'nin düzenlediği, öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen ödül törenine ünlü isimler akın etti.

Sefo, geçtiğimiz akşam düzenlenen Mimar Sinan Ödülleri Gecesi'nde Demet Akalın ile birlikte “Yılın Mimar Sinanı” ödülüne layık görüldü. Gecede kürk üst–alt kombiniyle boy gösteren Sefo, X'te gündeme oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın