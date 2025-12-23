Sefo'nun Taş Devri Filminden Çıkma Kürklü Ödül Töreni Kombini X Kullanıcılarının Diline Fena Düştü!
Bu yıl adını listelerin en üstüne bir kez daha yazdıran Sefo, sadece şarkılarıyla değil sahnedeki duruşu ve tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. “Bilmem Mi?” ile yakaladığı büyük çıkışı “İmparator”, “Toz Duman”, “Affettim” ve “Isabelle” gibi parçalarla kalıcı bir başarıya dönüştüren Sefo, 2025 boyunca hem dijital platformlarda hem de konser sahnelerinde adından sıkça söz ettirdi.
Geçtiğimiz akşam düzenlenen Mimar Sinan Ödülleri Gecesinde Demet Akalın’la birlikte “Yılın Mimar Sinanı” ödülünü alan Sefo'nun ödül töreni kombini dikkat çekti.
İşte o anlar:
Mimar Sinan Üniversitesi'nin düzenlediği, öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen ödül törenine ünlü isimler akın etti.
