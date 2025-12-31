Bir İçerik Üreticisi, İstanbul’un Yabancısını Tespit Etmenin Formülünü Anlattı

Sosyal medya içerik üreticisi Aykut Emre, İstanbul’a yeni gelen ya da şehre yabancı olan kişilerin nasıl ayırt edilebileceğini esprili bir dille anlattığı videosuyla gündeme oturdu. Kendi hesaplarında paylaştığı videoda, İstanbul’a yabancı insanların günlük hayatta sıkça yaptığı komik hataları tek tek sıralayan Aykut Emre’nin çıkışı sosyal medyada hızla yayıldı. 😅
Gelin birlikte bakalım 👇
Buradan izleyebilirsiniz:
Videoda "Arkadaşlar İstanbul’un yabancısı bir insan nasıl anlaşılır biliyor musunuz?" diye söze başlayan Emre, örnekleri peş peşe sıraladı.
