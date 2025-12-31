onedio
Bir İçerik Üreticisi, İstanbul’un Yabancısını Tespit Etmenin Formülünü Anlattı

31.12.2025 - 14:35

Sosyal medya içerik üreticisi Aykut Emre, İstanbul’a yeni gelen ya da şehre yabancı olan kişilerin nasıl ayırt edilebileceğini esprili bir dille anlattığı videosuyla gündeme oturdu. Kendi hesaplarında paylaştığı videoda, İstanbul’a yabancı insanların günlük hayatta sıkça yaptığı komik hataları tek tek sıralayan Aykut Emre’nin çıkışı sosyal medyada hızla yayıldı. 😅

Gelin birlikte bakalım 👇

'Mesela buna vapur yerine motor diyorsa, minibüse dolmuş diyorsa... Taksiyi gösterip ‘bu beni istediğim yere götürür’ sanıyorsa… Şuradan karşıya geçerken arabaların duracağını düşünüyorsa… Marmaray’a metro diyorsa… ‘Taşı toprağı altın be’ diyen… Bir de ‘Ulan İstanbul sen mi büyüksün ben mi?’ diyen… Oğlum sen kimsin ya!'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
