Survivor Sunucusu Murat Ceylan'dan Kariyer Değişikliği: Yeni Mesleğini Duyurdu!
Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Murat Ceylan, bu kez ekranlardan değil stüdyodan seslendi! Yarışmadaki sunuculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Ceylan, yıllardır sürdürdüğü ekran kariyerinin yanına bir de müzisyenliği eklemeye hazırlanıyor. Uzun süredir müzikle iç içe olduğu bilinen ünlü isim, sonunda hayalini gerçeğe dönüştürdü ve yeni albümü için düğmeye bastı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasıyla ünlenen Murat Ceylan'dan sürpriz hamle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın