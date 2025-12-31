onedio
Haberler
Magazin
Survivor Sunucusu Murat Ceylan'dan Kariyer Değişikliği: Yeni Mesleğini Duyurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.12.2025 - 11:43

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Murat Ceylan, bu kez ekranlardan değil stüdyodan seslendi! Yarışmadaki sunuculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Ceylan, yıllardır sürdürdüğü ekran kariyerinin yanına bir de müzisyenliği eklemeye hazırlanıyor. Uzun süredir müzikle iç içe olduğu bilinen ünlü isim, sonunda hayalini gerçeğe dönüştürdü ve yeni albümü için düğmeye bastı.

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasıyla ünlenen Murat Ceylan'dan sürpriz hamle geldi.

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Sude Zülal Güler ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine düşen Ceylan, Dominik’teki yoğun Survivor çekimleri arasında müziğe de ciddi zaman ayırdı. Stüdyodan kareler paylaşarak takipçilerine seslenen Ceylan, 'Yeni bir dönem başlıyor' mesajı verdi.

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

''Evet benim için oldukça yoğun ve özverili bir kayıt süreci geride kaldı. Uzun zamandır geri dönmeyi planladığım ve 'böyle müziklere de ihtiyacımız var be abi' dedirtecek bir albümü geride bıraktım. Kendime verdiğim tüm sözleri tuttum! Hiç çekinmeden şunu söyleyebilirim ki, bundan sonra bambaşka bir dönem başlıyor. Bir daha hiçbirinize, 'e abi neden devam etmiyorsun, müziği neden bıraktın' gibi şeyler dedirtmeyeceğim. Geçerli sebeplerim vardı, hepsini teker teker zamanı gelince anlatacağım size. Albümün adını ve tüm detaylarını, içerikleri sizlerle birkaç gün içerisinde paylaşacağım. Şu an hiç uyumadan stüdyodan çıkıp Dominik uçağına yetişeceğim. Şaşırmaya hazır olun. Evet Ocak 2026... Yeni albüm geliyor! İleriki günlerde tarihi ve albümün adını paylaşacağım...''

Yeni projesiyle sevenlerini heyecanlandıran Murat Ceylan’ın albümünde hangi tür şarkılara yer vereceği, kimlerle çalıştığı ve nasıl bir müzikal çizgi izleyeceği şimdiden merak konusu.

Gülistan Başköy
