Survivor Sunucusu Murat Ceylan'dan Kariyer Değişikliği: Yeni Mesleğini Duyurdu!

''Evet benim için oldukça yoğun ve özverili bir kayıt süreci geride kaldı. Uzun zamandır geri dönmeyi planladığım ve 'böyle müziklere de ihtiyacımız var be abi' dedirtecek bir albümü geride bıraktım. Kendime verdiğim tüm sözleri tuttum! Hiç çekinmeden şunu söyleyebilirim ki, bundan sonra bambaşka bir dönem başlıyor. Bir daha hiçbirinize, 'e abi neden devam etmiyorsun, müziği neden bıraktın' gibi şeyler dedirtmeyeceğim. Geçerli sebeplerim vardı, hepsini teker teker zamanı gelince anlatacağım size. Albümün adını ve tüm detaylarını, içerikleri sizlerle birkaç gün içerisinde paylaşacağım. Şu an hiç uyumadan stüdyodan çıkıp Dominik uçağına yetişeceğim. Şaşırmaya hazır olun. Evet Ocak 2026... Yeni albüm geliyor! İleriki günlerde tarihi ve albümün adını paylaşacağım...''

Yeni projesiyle sevenlerini heyecanlandıran Murat Ceylan’ın albümünde hangi tür şarkılara yer vereceği, kimlerle çalıştığı ve nasıl bir müzikal çizgi izleyeceği şimdiden merak konusu.