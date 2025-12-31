onedio
Bir Yılda İkinci Kayıp: Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'ın Acı Günü!

Bir Yılda İkinci Kayıp: Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'ın Acı Günü!

31.12.2025 - 09:47

Geçtiğimiz Mart ayında 33 yıllık hayat arkadaşı Volkan Konak’ı kaybeden Selma Konak, bu kez annesinin vefatıyla bir kez daha sarsıldı. Sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak’ın ani ölümü sonrası derin bir yas sürecine giren Konak, sık sık eşine olan özlemini paylaşıyordu. Şimdi ise anne acısıyla yüzleşen Selma Konak, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

İşte detaylar 👇

31 Mart’ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, milyonları derinden sarsmış, en büyük acıyı ise kuşkusuz eşi Selma Konak yaşamıştı.

33 yıllık hayat arkadaşını kaybetmesinin ardından derin bir yas dönemine giren Konak, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşine duyduğu özlemi dile getirmişti. Rahmetli eşinin bir videosunu paylaşıp 'Sensizlik büyük mesele Volkanım” notunu düşmüştü. Başka bir paylaşımında da eşiyle olan bir karesini yayınlayıp “Kavuşmaların en ağırıdır kaybettiklerimizi rüyada görmek” notuyla yürekleri burkmuştu.

Ancak takvimler yıl bitimine yaklaşırken Selma Konak bir kez daha acı bir haberle sarsıldı.

Konak, çok sevdiği annesi Nahide Kara’nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında,

'Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara’yı bugün kaybettik… Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur.' ifadelerine yer verdi.

