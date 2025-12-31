Bir Yılda İkinci Kayıp: Volkan Konak'ın Eşi Selma Konak'ın Acı Günü!
Geçtiğimiz Mart ayında 33 yıllık hayat arkadaşı Volkan Konak’ı kaybeden Selma Konak, bu kez annesinin vefatıyla bir kez daha sarsıldı. Sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak’ın ani ölümü sonrası derin bir yas sürecine giren Konak, sık sık eşine olan özlemini paylaşıyordu. Şimdi ise anne acısıyla yüzleşen Selma Konak, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31 Mart’ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, milyonları derinden sarsmış, en büyük acıyı ise kuşkusuz eşi Selma Konak yaşamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak takvimler yıl bitimine yaklaşırken Selma Konak bir kez daha acı bir haberle sarsıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın