Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Yeni Perde: Sultan Nur Ulu'nun Avukatı Canlı Yayında Konuştu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.12.2025 - 14:40

Arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Olay gecesinin tek tanıklarından Sultan Nur Ulu 'Güllü'yü Tuğyan itti' demiş ve Tuğyan Ülkem Gülten 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Son olarak Ulu'nun avukatı Erhan Çelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Çelik, Sultan’ın korku ve baskı nedeniyle 76 gün boyunca konuşamadığını söyledi. 

Arabesk dünyasının sevilen seslerinden Güllü, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölüm ilk etapta kaza olarak değerlendirilse de, ilerleyen süreçte ifadelerdeki çelişkiler ve olay yerindeki bulgular nedeniyle dosya cinayet şüphesiyle genişletilmişti. Olay gecesi evde bulunan iki isim kızı Tuğyan Ülkem Gülten ve arkadaşı Sultan Nur Ulu soruşturmanın merkezine alınmıştı.

Daha sonra Sultan Nur Ulu itirafçı olmuş, Güllü’nün ölümünde Tuğyan Ülkem Gülten’in ittiğini iddia etmişti. Bu beyan üzerine Tuğyan, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün ise gelişmeler yeniden hareketlendi.

Ulu'nun avukatı Erhan Çelik, bir canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, Sultan’ın korktuğu için uzun süre konuşamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sultan 76 gün boyunca baskı ve korku nedeniyle sustu. Emniyette güvende hissettiği an her şeyi anlattı. Biz ona ‘yargıya güven’ dedik ve Sultan tüm olayı detaylı şekilde aktardı.'

Çelik ayrıca Sultan’ın hayatının tehlikede olabileceğini düşündükleri dönemler olduğunu belirterek, 'Annesine bunu yapan birinin tanık olanı ortadan kaldırmayı düşünmeyeceğinden nasıl emin olalım? Bu korku yüzünden sustu. Ama güvende olduğunu hissedince konuştu.' dedi.

