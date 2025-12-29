Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Yeni Perde: Sultan Nur Ulu'nun Avukatı Canlı Yayında Konuştu

Ulu'nun avukatı Erhan Çelik, bir canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, Sultan’ın korktuğu için uzun süre konuşamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sultan 76 gün boyunca baskı ve korku nedeniyle sustu. Emniyette güvende hissettiği an her şeyi anlattı. Biz ona ‘yargıya güven’ dedik ve Sultan tüm olayı detaylı şekilde aktardı.'

Çelik ayrıca Sultan’ın hayatının tehlikede olabileceğini düşündükleri dönemler olduğunu belirterek, 'Annesine bunu yapan birinin tanık olanı ortadan kaldırmayı düşünmeyeceğinden nasıl emin olalım? Bu korku yüzünden sustu. Ama güvende olduğunu hissedince konuştu.' dedi.