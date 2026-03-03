onedio
Saraydan İgloya Kadar! Kahve Molasında Sınır Tanımayan 5 Sıra Dışı Kafe

Gökçe Cici
03.03.2026 - 17:00

Kafeler dinlenmek, çalışmak, sosyalleşmek ve iyi kahve içmek için vazgeçilmez alanlar. Ev ile iş arasında üçüncü mekan olarak anılıyorlar. Uzmanlara göre sosyalleşmeye katkı sağlıyor, ruh halini iyileştiriyor. Fakat bazıları var ki konseptleriyle sınırları zorluyor. İşte mimarisi, atmosferi ve hikâyesiyle dünyada eşi zor bulunan 5 kafe...

Saray Gibi Kafe Olur mu Demeyin: New York Café - Budapeşte, Macaristan

Saray Gibi Kafe Olur mu Demeyin: New York Café - Budapeşte, Macaristan

İlk bakışta sanat galerisi ya da opera salonu sanılabilir. Neo-Rönesans detaylarla bezeli iç mekan, mermer sütunlar, altın varaklı işlemeler ve Venedik avizeleriyle göz kamaştırıyor. Mekan kendi sitesinde “dünyanın en güzel kafesi” ifadesini kullanıyor; abartı gibi görünse de içeri adım atıldığında iddia anlaşılır hâle geliyor.

125 yılı aşkın geçmişe sahip adres, II. Dünya Savaşı ve komünist dönem kapanışları dışında hep şehrin kültür hayatının parçası olmuş. Gösterişli pastalar, yoğun kıvamlı sıcak çikolata ve klasik kahve seçenekleriyle ihtişam tabakta da devam ediyor.

Himalayalar Manzaralı İgloo Deneyimi: Igloo Cafe - Gulmarg, Keşmir

Himalayalar Manzaralı İgloo Deneyimi: Igloo Cafe - Gulmarg, Keşmir

Kar otelleri ve buz barlar artık şaşırtmıyor. Fakat deniz seviyesinden 2.600 metre yüksekte, cam iglonun içinden karla kaplı Himalaya zirvelerine bakarak kahve içmek hala sıra dışı. Gulmarg kayak merkezindeki igloo kafeler, sezonluk olarak inşa ediliyor.

Fikir, 2021 yılında otelci Syed Waseem Shah tarafından turizmi canlandırmak amacıyla hayata geçirildi. İlk yapı tamamen kardan yapıldı ve havalar ısınınca eridi. Günümüzde her sezon yeniden kuruluyor ve kayak tatilinin en çok fotoğraflanan noktalarından sayılıyor.

Çizim Defterinin İçindeymiş Gibi: Forever Rose Cafe - Dubai

Çizim Defterinin İçindeymiş Gibi: Forever Rose Cafe - Dubai

Dubai’de yer alan Forever Rose Cafe, iki boyutlu illüstrasyon hissi veren tasarımıyla dikkat çekiyor. Siyah beyaz dekor, duvar çizgileri ve mobilya konturları sayesinde iç mekan adeta eskiz defterinden fırlamış gibi görünüyor.

Fotoğraf çekmeyi sevenler için adeta sahne dekoru. Sosyal medyada paylaşılan karelerin büyük kısmı ilk bakışta filtreli sanılıyor. Gerçekte ise tüm etki dekor tasarımından geliyor.

Kahve Eşliğinde Yılanlar: Pythonism - Taipei

Kahve Eşliğinde Yılanlar: Pythonism - Taipei

Kedi kafeleri, baykuş kafeleri derken sıra sürüngenlere geldi. Tayvan’daki Pythonism hem sürüngen mağazası hem kafe olarak hizmet veriyor. Ziyaretçiler kahvelerini içerken yılanlar ve farklı sürüngen türleriyle aynı ortamda vakit geçiriyor.

Mekan sahibi Luo Chih-yu’nun amacı ön yargıları kırmak. İnsanların korkularını deneyimleyerek aşabileceğini savunuyor. Yılanlar alınabiliyor fakat asıl hedef, sürüngenlere karşı bakış açısını değiştirmek.

Duvarları Notlarla Kaplı: The Note Coffee - Hanoi

Duvarları Notlarla Kaplı: The Note Coffee - Hanoi

Hanoi zaten kahve kültürüyle öne çıkan şehirlerden. Fakat The Note Coffee, ziyaretçilerin bıraktığı renkli yapışkan notlarla kaplı duvarlarıyla farklılaşıyor. Tavan vantilatöründen merdiven basamaklarına kadar her köşe mesajlarla dolu.

Fransa’dan yazılmış teşekkür notu, Hindistan’dan kaleme alınmış şiir ya da spontane yazılmış seyahat anısı... Ziyaretçiler yumurtalı Vietnam kahvesini yudumlarken kendi mesajlarını da bırakabiliyor. Ortaya yaşayan, sürekli değişen kolektif hafıza çıkıyor.

