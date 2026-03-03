Saraydan İgloya Kadar! Kahve Molasında Sınır Tanımayan 5 Sıra Dışı Kafe

İlk bakışta sanat galerisi ya da opera salonu sanılabilir. Neo-Rönesans detaylarla bezeli iç mekan, mermer sütunlar, altın varaklı işlemeler ve Venedik avizeleriyle göz kamaştırıyor. Mekan kendi sitesinde “dünyanın en güzel kafesi” ifadesini kullanıyor; abartı gibi görünse de içeri adım atıldığında iddia anlaşılır hâle geliyor.

125 yılı aşkın geçmişe sahip adres, II. Dünya Savaşı ve komünist dönem kapanışları dışında hep şehrin kültür hayatının parçası olmuş. Gösterişli pastalar, yoğun kıvamlı sıcak çikolata ve klasik kahve seçenekleriyle ihtişam tabakta da devam ediyor.