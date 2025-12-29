onedio
Pınar Sabancı’nın "Zenginler Mutsuz" Tespiti Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.12.2025 - 15:57

Sabancı ailesinin gelini ve Uzman Psikolog Pınar Sabancı, Özlem Gürses’in programında yaptığı açıklamalarla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Şimdi görüyoruz, ben de çok iç içeyim. Zengin insanlar çok mu mutlu? İnanın genel olarak mutsuzlar.' sözleri dikkat çekti. 

İşte o açıklamaları 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye’de "Sabancı" soyadı denildiğinde çoğu kişinin aklına önce Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, annesi Arzu Sabancı gibi magazin gündeminin gözde isimleri gelir.

Ancak ailede daha sakin bir çizgide ilerleyen biri var: 3 çocuk annesi Pınar Sabancı. Daha çok psikoloji üzerine çalışmaları ve açıklamalarıyla öne çıkan bir Sabancı gelini.

Geçtiğimiz aylarda da Özlem Gürses’in YouTube programına konuk olmuştu kendisi. Programda özellikle 'Şimdi görüyoruz, ben de çok iç içeyim. Zengin insanlar, çok mu mutlu? İnanın, genel olarak mutsuzlar. Bir hedef yok. Sadece tüketme üzerine kurulu bir hayat.' şeklindeki sözleri o dönem çok konuşulmuştu. Aylar sonra bu sözleriyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yorum Yazın