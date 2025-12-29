Pınar Sabancı’nın "Zenginler Mutsuz" Tespiti Yeniden Gündem Oldu

Ancak ailede daha sakin bir çizgide ilerleyen biri var: 3 çocuk annesi Pınar Sabancı. Daha çok psikoloji üzerine çalışmaları ve açıklamalarıyla öne çıkan bir Sabancı gelini.

Geçtiğimiz aylarda da Özlem Gürses’in YouTube programına konuk olmuştu kendisi. Programda özellikle 'Şimdi görüyoruz, ben de çok iç içeyim. Zengin insanlar, çok mu mutlu? İnanın, genel olarak mutsuzlar. Bir hedef yok. Sadece tüketme üzerine kurulu bir hayat.' şeklindeki sözleri o dönem çok konuşulmuştu. Aylar sonra bu sözleriyle tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu.