Özcan Deniz’in Kanser Tedavisi Gören Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı

Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek destek ve dua çağrısında bulunmuş, 'Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan, şifa bekleyen herkese Allah’tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık.' ifadelerini kullanmıştı.