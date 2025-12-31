Özcan Deniz’in Kanser Tedavisi Gören Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in bir süredir kanser tedavisi gördüğünü öğrenmiştik. Son olarak durumu kötüleşen Kadriye Deniz’in dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberi duyuran isim ise Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler oldu. Gürler, sosyal medya hesabından paylaştığı ambulans fotoğrafına 'Dayan annem' notunu düşerek takipçilerinden dua istedi.
Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre gündemde kalmıştı.
Son olarak geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in, Eylül ayından bu yana kemoterapi tedavisi gördüğünü öğrenmiştik.
Son olarak Kadriye Deniz'in dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.
