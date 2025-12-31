onedio
Özcan Deniz’in Kanser Tedavisi Gören Annesi Kadriye Deniz Hastaneye Kaldırıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.12.2025 - 12:42

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in bir süredir kanser tedavisi gördüğünü öğrenmiştik. Son olarak durumu kötüleşen Kadriye Deniz’in dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberi duyuran isim ise Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler oldu. Gürler, sosyal medya hesabından paylaştığı ambulans fotoğrafına 'Dayan annem' notunu düşerek takipçilerinden dua istedi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre gündemde kalmıştı.

Olaylar Özcan Deniz'in, Samar Dadgar'la evlenmesiyle başlamıştı. Kadriye Deniz bu evliliği karşı çıkmış ardından aile içerisinde bitmek bilmeyen tartışmalar başlamıştı. Hatırlarsanız Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz ile aralarındaki iş anlaşmazlıkları nedeniyle mahkemelik bile olmuştu. İddialara göre ünlü şarkıcı, kendisine ait olan yerin tapusunu 22 yıllık menajerliğini yaptığı abisinin üzerine tescil ettirmişti. Tapuları tekrar üzerine kaydettirmek isteyince de abisi ile arası açılmıştı.

Özcan Deniz son olarak annesi ve abisiyle bağlarını tamamen kopardığını sert açıklamalarla dile getirmişti.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in, Eylül ayından bu yana kemoterapi tedavisi gördüğünü öğrenmiştik.

Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Gürler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesinin tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek destek ve dua çağrısında bulunmuş, 'Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan, şifa bekleyen herkese Allah’tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık.' ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Kadriye Deniz'in dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

Yurda Gürler, sosyal medya hesabından ambulansın fotoğrafını; 'Dayan annem' notuyla paylaştı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
